В Дагестане и Чечне ввели режим ЧС федерального уровня

Глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что правительственная комиссия отнесла ситуацию с наводнениями в Чечне и Дагестане к ЧС федерального характера. Установлен федеральный уровень реагирования, сказал министр на заседании правительственной комиссии в Махачкале. Ранее там действовал региональный режим ЧС.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

По последним данным, наводнения привели к гибели шести человек, более 6,2 тыс. местных жителей пострадали. По факту гибели людей возбуждены уголовные дела. В Дагестане остаются подтопленными более тысячи домов и десятки участков дорог.

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов говорил, что третья волна паводка в Дагестане ожидается 11 апреля, 10 апреля штормовое предупреждение объявят в Чечне и Ингушетии. Ожидается, что в регионах выпадет более 60 мм осадков. Он предупреждал, что из берегов может выйти река Терек.

