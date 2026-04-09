«Роскосмос» запланировал сканирование Луны на 2028 год

Госкорпорация «Роскосмос» проведет сканирование Луны в 2028 году. Об этом сообщил гендиректор корпорации Дмитрий Баканов на заседании совета по инновационному и технологическому развитию партии «Единая Россия».

«В 2026 году начали разработку приборов для изучения Луны, в 2028-м проведем ее сканирование»,— рассказал господин Баканов на первом Российском космическом форуме (цитата по ТАСС).

В начале апреля Дмитрий Баканов говорил, что в 2028 году планируется развертывание первого модуля Российской орбитальной станции, которая должна будет заменить Международную космическую станцию.