Вадим Евсеев узнал цену матерного слова

В четверг, 9 апреля, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС). На нем, помимо прочего, было рассмотрено поведение главного тренера махачкалинского «Динамо» Вадима Евсеева. Проступок, достойный рассмотрения на КДК, специалист совершил 5 апреля, когда во время флеш-интервью после встречи с «Балтикой» сумел в течение 37 секунд 12 раз использовать нецензурные слова. КДК по достоинству оценил спич Вадима Евсеева и назначил ему штраф в размере 100 тыс. руб. за неспортивное поведение.

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев

КДК РФС рассмотрел скандальное дело главного тренера клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» (Махачкала) Вадима Евсеева. В центр внимания наставник махачкалинцев, занимающих в первенстве 12-е место и пока не гарантировавших себе сохранение прописки в элитном дивизионе, попал в минувшее воскресенье. В этот день «Динамо» принимало «Балтику», и ему немного не хватило, чтобы обыграть одного из лидеров первенства. Матч завершился со счетом 2:2, причем гости сравняли счет только на 81-й минуте.

После игры господин Евсеев был расстроен, отметив, что оба гола махачкалинцы привезли себе сами. А в ответ на вопрос о том, стоило ли VAR вмешаться, когда «Динамо» пропустило первый мяч, выдал короткую, на 37 секунд, но чрезвычайно содержательную речь, успев в предельно сжатые сроки 12 раз использовать нецензурные выражения. «Какой VAR, ***? Футболист если, ***, пас дает сопернику, какой VAR-то, ***? — обратился к корреспонденту, задавшему вопрос, господин Евсеев.— Мы если в Самаре отдаем, ***, минус гол, ***, тут минус гол, ***. ЦСКА — да, переиграл, ***. Тут мы сами, ***, себе привозим один гол, ***, второй, ***. Второй мяч, ***. Только другой вопрос вы задайте: команде "Балтика" кто-то два мяча забивал? 9 мячей пропущенных, а сейчас 11 у "Балтики". А забил кто? Кто меньше всех забил, ***». Всего спич господин Евсеева состоял из 66 слов. То есть почти на пятую часть из нецензурщины. В среднем непечатное слово он использовал раз в три секунды.

Интересно, что и в бытность игроком Вадим Евсеев отличался не только футбольными качествами, но и умением метко высказываться. Самая известные его слова были произнесены в ноябре 2003 года после гостевого матча российской сборной против команды Уэльса. Евсеев в той игре забил единственный мяч, что позволило россиянам получить путевку на Евро-2024. На эмоциях после игры Евсеев крикнул в камеру: «*** вам! Понятно? ***!» Уже в послематчевом интервью Вадим Евсеев пояснил, что «просто сказал им, что на чемпионат Европы они не поедут».

Впрочем, в этот раз ничего ужасного для Евсеева не случилось. Как говорится в сообщении КДК, размещенном на официальном сайте РФС, комитет, рассмотрев дело тренера, постановил «в соответствии со статьей 96 дисциплинарного регламента РФС» оштрафовать Вадима Евсеева на 100 тыс. руб. за неспортивное поведение.

«Это наказание, которое Вадим Валентинович принял. Надеемся, что это последнее наказание в его сторону. Все могут срываться, будем стараться контролировать эмоции»,— сказал «РИА Новости», комментируя решение КДК, генеральный директор «Динамо» Шамиль Газизов.

Александр Петров