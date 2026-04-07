Откат по всей строгости закона

Суд в Курске вынес самый суровый приговор по делу о коррупции при строительстве оборонительных линий на границе с Украиной. Алексей Дедов, который в 2024 году работал первым заместителем губернатора региона, получил 17 лет колонии строгого режима. Он вместе с бывшим главой области Алексеем Смирновым брал взятки с предпринимателей, занимавшихся ремонтом социальных объектов и фортификационных сооружений. Дедов признал вину и раскаялся в содеянном, просил не судить его строго, а большой срок назвал «негуманным» наказанием.

Алексей Дедов

Ленинский райсуд Курска 7 апреля признал 48-летнего бывшего первого заместителя губернатора Курской области Алексея Дедова виновным в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, ему назначено 17 лет колонии строгого режима со штрафом в 450 млн руб. Второй подсудимый, посредник в передаче взятки Дмитрий Шубин, приговорен к восьми годам колонии строгого режима (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

В ходе следствия и в суде было установлено, что в 2022 году Дедов, на тот момент занимавший пост вице-губернатора, вместе с тогдашним первым замглавы региона Алексеем Смирновым получили через знакомого Дмитрия Шубина 12,9 млн руб. за покровительство ООО «Стройтехногрупп» Виктора Головченко и ООО «Евроклимат 2000» Евгения Зайцева, которые занимались ремонтом школ в поселках Солнцево и Субботино, а также лицея в деревне Полевой. Еще порядка 8 млн руб. им дал на тот момент депутат облдумы Максим Васильев, чья фирма строила оборонительные сооружения на границе с Украиной в Глушковском районе. Откаты, по показаниям Смирнова, полагались на тот момент руководителю региона Роману Старовойту, предложившему брать деньги с предпринимателей за полученные ими госконтракты.

В итоге, как указано в показаниях подсудимых, на тот момент глава региона мог получить порядка 100 млн руб. Его заместители Смирнов и Дедов оставили себе около 30 млн руб.

В 2024 году господин Старовойт перешел на должность министра транспорта РФ, его заместитель Алексей Смирнов был повышен до врио губернатора, а Алексей Дедов — до первого замгубернатора. В декабре Смирнов покинул пост, через месяц в отставку ушел и Дедов. В апреле их задержали и заключили под стражу, а в июле Роман Старовойт покинул министерский пост и покончил с собой.

Алексей Смирнов

Дедов получил почти столько же лет колонии, сколько ему запросила прокуратура в прениях. После выступления гособвинителя, предложившего приговорить его к 19 годам, бывший замгубернатора назвал такое наказание негуманным, напомнив, что он является патриотом и раскаивается в получении денег. «Благодарность в виде откатов, которые мне передал Шубин и Васильев, это была их инициатива. То, что они были за фортификационные сооружения, я тогда не знал. Я никого не заставлял и не требовал. Никаких денег я не просил»,— сказал Дедов. Он просил суд назначить ему наказание ниже низшего предела в 15 лет, которое предусматривает его статья. «Повинную голову меч не сечет»,— завершил свое последнее слово перед приговором бывший чиновник.

Второй подсудимый Дмитрий Шубин в последнем слове также признал вину, попросив наказать его штрафом. Он рассказал, что в схему передачи откатов для «решения деликатных вопросов» его включил владелец компании «Стройтехногрупп» Виктор Головченко, для которого он выступил «нужным и полезным кумом». По словам Шубина, его реальный срок обречет родных на страдания. На приговор подсудимый, находившийся под домашним арестом, пришел с сумкой с вещами.

Приговор Алексею Дедову — самый суровый из вынесенных по делам о коррупции в правительстве Курской области.

Днем ранее, 6 апреля, Алексей Смирнов был приговорен к 14 годам колонии строгого режима. Более мягкое наказание ему обеспечила сделка со следствием, в рамках которой максимальная санкция за каждый эпизод взятки была сокращена до семи с половиной лет колонии. Одно из самых мягких наказаний назначено экс-депутату Максиму Васильеву. За растрату почти 153 млн руб. он получил пять с половиной лет колонии общего режима. Как и бывшие чиновники, он признал вину и в рамках досудебного соглашения дал показания против других участников коррупционных схем. Всего к сегодняшнему дню еще пять предпринимателей и трое бывших сотрудников корпорации развития Курской области за участие в хищениях получили сроки от семи до десяти лет колонии.

Сергей Толмачев, Воронеж