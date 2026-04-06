Доверенные против непроверенных

У Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) новый председатель: по рекомендации главы Верховного суда (ВС) Игоря Краснова на эту должность избран судья ВС Владимир Попов. На первом заседании под его руководством коллегия рекомендовала к назначению восемь кандидатов на должности глав региональных судов и направила в Генпрокуратуру материалы для проведения антикоррупционных проверок в отношении четверых судей.

Владимир Попов возглавил ВККС после десяти лет работы в ее составе

Фото: Верховный Суд РФ

Высшая квалификационная коллегия судей на заседании 6 апреля избрала нового председателя — им стал судья ВС, председатель судебного состава коллегии по экономическим спорам Владимир Попов. Его предшественник судья ВС Николай Тимошин ушел на повышение: в марте Совет федерации утвердил его назначение на пост заместителя председателя ВС—председателя судебной коллегии по уголовным делам.

Кандидатуру господина Попова членам ВККС предложил председатель ВС Игорь Краснов. Он напомнил, что тот находится в составе коллегии уже более десяти лет и занимает пост зампреда ВККС. Господин Краснов выразил уверенность в том, что решения коллегии под руководством Владимира Попова будут взвешенными, объективными и послужат дальнейшему развитию судебной системы. От принципиальной позиции ВККС зависит авторитет судов и, как следствие, доверие граждан к судебной власти, подчеркнул председатель ВС.

Кандидатуру нового руководителя ВККС поддержала единогласно, и он без промедления приступил к исполнению обязанностей — следующим пунктом повестки значилось рассмотрение кандидатур на должности глав региональных судов.

Рекомендацию на пост председателя Иркутского облсуда получил зампред Пятого апелляционного суда общей юрисдикции (Новосибирск) Роман Знаменщиков. Вопросов к нему у членов ВККС практически не было, хотя судье все-таки пришлось отчитаться об отсутствии у него двух автомобилей, которые он давно снял с учета и продал, но они вдруг почему-то появились в справке по итогам проверки. Кандидату на должность председателя Арбитражного суда Бурятии Яне Смеречинской в числе прочих задали вопрос о браке ее сестры с гражданином Турции. «Личное общение практически не поддерживаем, общаемся редко, ограничиваем общение передачей сообщений»,— призналась она членам коллегии и получила рекомендацию.

Председатель горсуда Петрозаводска Денис Катанандов, рекомендованный ВККС к назначению на должность председателя Верховного суда Адыгеи, подробно доложил об имуществе своей семьи. Он принес с собой подтверждающие документы и даже фотографии «для наглядности». Такая предусмотрительность объяснима: у бывшего председателя ВС Адыгеи Аслана Тархова суд по антикоррупционному иску Генпрокуратуры изъял 214 объектов недвижимости на сумму свыше 13 млрд руб. Нового претендента на этот пост искали около года.

Экс-председателю Самарского облсуда Вадиму Кудинову (рекомендован к назначению главой Калужского облсуда) пришлось отвечать за дочь, которая живет за границей. Несколько месяцев назад она вышла замуж, но будущего зятя судья, по его уверению, видел всего один раз. По его данным, тот работает в IT-компании и занимается продвижением российских цифровых технологий. «Я сейчас активно стараюсь убедить их в необходимости возвратиться и работать на благо Российской Федерации и жить в Российской Федерации»,— заверил собравшихся господин Кудинов.

Также ВККС рекомендовала председателя Сахалинского облсуда Сергея Барабанова к назначению на должность главы Ставропольского краевого суда, а Алексея Глухова — к переназначению председателем Волгоградского облсуда. Зампред Свердловского облсуда Борис Романов получил рекомендацию на пост председателя Ярославского облсуда, а председатель судебного состава Арбитражного суда Севастополя Роман Ражков — на должность главы Арбитражного суда Дагестана.

Кроме того, по поручению Игоря Краснова ВККС направила в Генпрокуратуру материалы для проведения антикоррупционных проверок в отношении четверых судей.

Среди них — судьи Арбитражного суда Краснодарского края Анастасия Шепель (дочь экс-главы краевого суда Александра Чернова) и Наталия Хахалева, сестра бывшего зампреда Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, которая заочно арестована и объявлена в розыск по обвинению в мошенничестве и служебном подлоге. Основанием для проверки стали выявленные у упомянутых судей и членов их семей активы, не соответствующие задекларированным доходам, сообщила пресс-служба ВС. По данным источника в правоохранительных органах, на госпожу Шепель экс-судья Чернов оформлял имущество, приобретенное на криминальные доходы. А Наталия Хахалева регулярно принимала решения в пользу коммерческих структур, уклонявшихся от уплаты налогов, и получала за это вознаграждение, которое было направлено на приобретение элитной недвижимости в Краснодарском крае и Московской области.

Также материалы для принятия процессуальных мер направлены в отношении судей Четвертого кассационного суда общей юрисдикции Ольги Борисовой и Ольги Богатых.

Анастасия Корня