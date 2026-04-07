Международные резервы России за месяц сократились более чем на $60 млрд

Международные резервы России к 1 апреля составили $748,9 млрд, следует из данных Банка России. В начале марта эта сумма достигала $809,3 млрд, что больше апрельского показателя на 7,5% (или на $60,3 млрд).

На 1 апреля 2025 года международные резервы страны составляли $647,3 млрд. Валютные резервы за март сократились на 2,4% и достигли $415 млрд. Монетарное золото в резервах подешевело на 13% — до $333,9 млрд.

В структуру международных резервов входят высоколиквидные иностранные активы, находящиеся в распоряжении Центробанка и государства, включая валюту, специальные права заимствования (СДР), резервную позицию в Международном валютном фонде и монетарное золото.