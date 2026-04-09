Шуховскую башню отправили на пересборку

Проект по реставрации Шуховской башни в Москве получил положительное заключение Главгосэкспертизы. Речь идет о первом капитальном ремонте гиперболоидной вышки с момента ее постройки в 1922 году. Уже известно, что планируется демонтировать некоторые секции башни, восстановить их и затем заново собрать. Проект предусматривает также замену части металлических конструкций на новые, что вызывает опасение у опрошенных “Ъ” экспертов. Они считают, что башня может утратить статус объекта культурного наследия федерального значения. При этом затягивать с ремонтом нельзя, так как конструкция давно находится в плачевном состоянии.

Шуховская башня в Москве

Фото: Роман Вуколов, Коммерсантъ Шуховская башня в Москве

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проведение работ по «сохранению» московской радиобашни Шухова. Проект предусматривает демонтаж и замену нескольких секций и ряда других элементов, сообщили в учреждении. Застройщиком проекта выступает ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС, дочерняя структура Минцифры, на ее балансе находится башня), генеральным проектировщиком — Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений.

С момента постройки в 1922 году башня ни разу капитально не ремонтировалась, хотя эксперты уже более 20 лет указывают на необходимость проведения работ (см. справку).

“Ъ” ознакомился с актом государственной историко-культурной экспертизы, на основе которого принято решение о реконструкции. В документе подтверждается «ухудшение технического состояния конструкций башни». К примеру, при обследовании в 2011 году выяснилось, что в конструкции не хватает 31 болта, но, по последним данным, их число выросло до 55 штук. «Большинство креплений элементов решетки в переходных кольцах ненадежно, высока вероятность их внезапного разрушения»,— сказано в документе. Более 80% поверхности конструкций проржавело. В заключении также сказано, что «подлинные материалы» башни не являются «предметом охраны объекта культурного наследия федерального значения», в связи с чем решено разобрать и восстановить конструкцию, сохранив «оригинальный облик и архитектурный силуэт».

Глава фонда имени инженера, правнук автора проекта Владимир Шухов рассказал “Ъ”, что еще в марте 2023 года направлял письмо в правительство РФ с просьбой помочь сохранить объект. В ответе, поступившем из Минкультуры (есть в распоряжении “Ъ”), говорилось, что разборка с последующим «воссозданием» башни из новых элементов приведет к утрате подлинности и «замене объекта культурного наследия современным сооружением». При этом разборка с последующим воссозданием «части подлинных элементов» сложно осуществима на практике, добавили в министерстве.

Полный демонтаж башни и затем ее пересборка из нового металла, по мнению Владимира Шухова, станет «весьма дорогостоящим памятником утерянного архитектурного шедевра русского авангарда».

«Поскольку это объект мирового значения, с ним надо работать крайне осторожно, чтобы сохранить подлинность,— подтвердила опасения “Ъ” специалист по охране культурного наследия профессор МАРХИ Наталия Душкина.— Нам сейчас предлагают сделать новодел, в результате мы утратим уникальный объект и вместо него соорудим дорогостоящий муляж из новых материалов. Сомневаюсь, что башню потом можно будет рассматривать в качестве объекта культурного наследия».

Чтобы сохранить подлинность памятника, нужно собрать консилиум с привлечением специалистов по металлам и изучить выводы технической экспертизы, считает координатор градозащитного движения «Архнадзор» Константин Михайлов. По его мнению, важно найти решение, чтобы отреставрировать башню «без разборки и с сохранением аутентичных материалов». Для этого, считает Владимир Шухов, нужно привлечь к проекту западных инженеров, имеющих опыт реставрации и сохранения металлоконструкций такого размера. «В России никто и никогда подобное не воспроизводил»,— сказал он.

На момент публикации в Минкультуры, Минстрое и Минцифры на запрос “Ъ” не ответили. На данный момент, пояснил “Ъ” источник в Минкультуры, уже определен перечень работ по сохранению башни, и РТРС обязана к ним приступить уже в 2026 году. При этом собеседник “Ъ” отметил, что пока неясно, какая конкретно компания займется восстановлением башни и кто будет финансировать работы. Процесс реконструкции, опасается Владимир Шухов, может затянуться на годы. «Памятник всемирного наследия не защитили от коррозии, он продолжает ржаветь. Все это может привести к тому, что реставрировать будет уже нечего»,— говорит эксперт.

Мария Барановская