Баррели встали на прикол

Повреждения портовой инфраструктуры на Балтике привели к падению экспорта из Усть-Луги и Приморска на первой неделе апреля до 115 тыс. тонн в сутки — минимума с начала года. С учетом снижения поставок и в Новороссийске общие недельные отгрузки сократились на 4%. В краткосрочной перспективе поставки останутся под давлением, считают аналитики.

Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

Морской экспорт нефти из портов Балтики с 30 марта по 5 апреля сократился на 33,2% к предыдущей неделе, до 115 тыс. тонн в сутки, говорится в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Объем отгрузок из Усть-Луги и Приморска стал минимальным с начала 2025 года, отмечают аналитики. Число отправлений танкеров из балтийских портов сократилось с 11 до 7 за неделю. По оценкам ЦЦИ, 59% партий направляется в Индию, 16% — в Турцию и 13% — в Китай.

На динамику отгрузок влияют аварийные остановки портовой инфраструктуры, участившиеся с конца марта. Порт Усть-Луга получил повреждения при атаке БПЛА 31 марта. Также в конце марта в Приморске загорелись емкости с нефтепродуктами. 5 апреля был поврежден один из участков нефтепровода в районе Приморска, сообщал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Общий морской экспорт нефти из России в первую неделю апреля сократился на 4,1% к предыдущей неделе, до 347 тыс. тонн в сутки. Относительно мартовского уровня отгрузки упали на 17%. По данным ЦЦИ, рост экспорта нефти на первой неделе апреля показал только порт Козьмино, где отгрузки увеличились на 60%, до 114 тыс. тонн в сутки. Шесть танкеров Aframaх дедвейтом 100 тыс. тонн проследуют в Китай, еще два судна того же типа — в Индию.

Поставки из Новороссийска за неделю снизились на 17,5%, до 71 тыс. тонн в сутки. Как указывают в ЦЦИ, в порту 6 апреля произошел инцидент, который привел к повреждению двух нефтеналивных причалов. По оценкам участников рынка, которые приводит ЦЦИ, полное восстановление займет не менее одной недели. В связи с этим аналитики ожидают снижения морского экспорта в краткосрочной перспективе.

Усть-Луга возобновляет экспорт нефти, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники и данные LSEG.

Танкер Jewel с около 700 тыс. баррелей покинул порт 7 апреля. Отгрузки производятся с задержкой примерно на десять дней, отмечают собеседники Reuters. Руководитель центра по аналитике российских акций БКС Кирилл Бахтин отмечает, что характер повреждений в порту Усть-Луга (вероятно, затронуто лишь несколько резервуаров) позволяет рассчитывать на возобновление поставок в течение двух недель даже при неблагоприятном сценарии.

Сокращение экспорта нефти позволило сдержать ставки фрахта для Aframax на большинстве направлений, отмечают в ЦЦИ. Исключением, по данным аналитиков, стали маршруты из Балтики в Индию, где стоимость перевозки увеличилась на 2–5%, до $23–23,9 за баррель, в зависимости от порта назначения. Ставки фрахта на перевозку российской нефти из западных и южных портов обновляли рекорды четыре недели подряд, говорит аналитик ЦЦИ Давид Мартиросян. Разблокировка судоходства в Ормузском проливе, по его словам, может высвободить дополнительный тоннаж на международный рынок, что снизит стоимость логистики.

Президент США Дональд Трамп 8 апреля заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном.

Стороны договорились о прекращении огня на условии «полной, немедленной и безопасной» разблокировки Ормузского пролива. По данным Associated Press, Иран и Оман намерены взимать плату с судов, проходящих через Ормузский пролив, во время двухнедельного перемирия.

Спрос и цены на российскую нефть резко выросли с начала военных действий на Ближнем Востоке. Из-за угрозы нехватки сырья Минфин США в начале марта разрешил Индии до 4 апреля покупать нефть из РФ, загруженную на танкеры до 5 марта, затем выдал лицензию на приобретение до 11 апреля партий, загруженных до 12 марта (см. “Ъ” от 13 марта). По предварительным данным S&P Global Commodities at Sea, в марте страны импортировали 4,61 млн баррелей в сутки российской нефти, что стало самым высоким показателем с июня 2023 года. Объем российской нефти в танкерах на воде за месяц снизился на 20,6%, до 99,3 млн баррелей.

Для рынка сейчас недостаточно заявлений о восстановлении транзита через Ормузский пролив — необходимо, чтобы страховые компании поверили в достигнутое перемирие, говорит эксперт по энергетике Кирилл Родионов. По его словам, лицензия США на беспрепятственную разгрузку российской нефти и нефтепродуктов, скорее всего, будет продлена еще на месяц. Вашингтон, по его словам, вынужден пойти на этот шаг из-за внутриполитических потерь, вызванных войной в Иране и ростом цен на бензин в США. Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал», отмечает, что даже полная разблокировка пролива не приведет к быстрому возврату нефтяных котировок к докризисным значениям, так как необходимо время на восстановления поврежденной инфраструктуры на Ближнем Востоке.

Ольга Озембловская