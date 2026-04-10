Дуров назвал шифрование WhatsApp самым большим обманом в истории

Шифрование мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России) может быть самым крупным в истории случаем мошенничества, заявил основатель Telegram Павел Дуров.

«Приложение читает сообщения пользователей и передает их третьим лицам», — написал господин Дуров в Telegram-канале. По его словам, своими заявлениями о шифровании информации иностранный мессенджер ввел в заблуждение миллиарды пользователей.

Павел Дуров неоднократно заявлял о небезопасности WhatsApp. В январе бизнесмен сообщил, что специалисты Telegram проанализировали методы шифрования в мессенджере и обнаружили в нем «множество векторов атак». С его утверждением согласился глава SpaceX Илон Маск.