Путин объявил пасхальное перемирие на Украине с 11 апреля

Президент России Владимир Путин объявил временное перемирие с Украиной, приуроченное к празднованию Пасхи. Оно начнется с 16:00 11 апреля и продлится до конца 12 апреля. Россия рассчитывает, что украинская сторона последует примеру, указано в решении.

Фото: пресс-служба президента РФ

Министру обороны Андрею Белоусову и начальнику Генштаба Вооруженных сил России Валерию Герасимову отданы указания остановить боевые действия на всех направлениях. «Войскам быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия»,— указано в заявлении на сайте Кремля.

Это как минимум четвертое перемирие за время российской военной операции на Украине. Первое объявлялось в 2023 году по случаю Рождества. В 2025 году перемирие объявлялось дважды: по случаю Пасхи, а также к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.