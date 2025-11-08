Предложения начать ядерные испытания и запрет выдачи мультивиз гражданам РФ
Чем запомнилась неделя 3–8 ноября: цифры, цитаты и факты
Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ
Инициативы недели
Владимир Путин поручил МИДу, Минобороны, спецслужбам и гражданским ведомствам проработать предложения по подготовке ядерных испытаний.
Мобильный интернет и СМС планируется «охлаждать» на 24 часа после роуминга.
Президент Финляндии Александр Стубб предложил провести встречу президентов РФ и США на саммите G20 в ЮАР.
США направили в Совбез ООН проект резолюции о создании международных сил безопасности в секторе Газа сроком на два года.
Президент Сербии Александр Вучич выразил готовность продавать боеприпасы ЕС взамен на поддержку Брюсселя перед досрочными выборами.
Американский режиссер, продюсер и сценарист Джордж Лукас решил переехать из США в Великобританию.
Цитаты недели
«Мы не можем быть наивными. Мы тоже должны быть готовы» (генсек НАТО Марк Рютте призвал союзников готовиться к «долгосрочной конфронтации» с РФ).
«Результат, которого вы добились, имеет, без преувеличения, историческое значение для нашего народа» (президент РФ Владимир Путин наградил причастных к созданию систем «Посейдон» и «Буревестник»).
«Мы будем тестировать ядерное оружие, как и другие страны» (президент США Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон начнет проводить ядерные испытания).
«Вы — великий государственный деятель, посланный свыше» (президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время визита в США похвалил политику Дональда Трампа).
«Важно продолжить создание благоприятных условий для привлечения взаимных инвестиций» (премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил Китай с официальным визитом).
«Справедливость торжествует и история расставляет все на свои места» (губернатор Вологодской области Георгий Филимонов открыл памятник царю Ивану IV Грозному).
Цифры недели
Правительств пообещало малому и среднему бизнесу поэтапное снижение порога уплаты НДС: с 2026 года — 20 млн руб., с 2027-го — 15 млн руб., с 2028-го — 10 млн руб.
Годовой объем теневого импорта, поступающего в Россию по так называемым карго-схемам, оценивается в $10–15 млрд.
В сентябре десятка крупнейших банков РФ увеличила выдачу ипотечных кредитов до 390 млрд руб.
Объем сделок слияния и поглощения в рознице в 2025 году составил не менее 65 млрд руб., превысив значение всего прошлого года более чем на 85%.
С 2026 года возможность сдать два, а не четыре ОГЭ может появиться у девятиклассников еще пяти регионов.
Количество зарегистрированных в России курьерских компаний за год выросло на 16%, до 16,1 тыс.
Антон Силуанов: доля расчетов РФ и Китая в нацвалютах составляет 99,1%.
По итогам января-октября продажи на рынке новых легковых автомобилей в России снизились на 20%. Продажи «Москвичей» упали в октябре на 42%.
Белый дом рассматривает три варианта военных мер в отношении Венесуэлы.
«Рёнхап»: по данным разведки Южной Кореи, частота сердечных сокращений Ким Чен Ына составляет 80 ударов в минуту.
От $10 млрд до $30 млрд в неделю теряют США из-за рекордного по длительности шатдауна.
Александр Овечкин забросил 900-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ.
По букве закона
Еврокомиссия объявила о запрете выдачи многократных шенгенских виз (мультивиз) россиянам в страны ЕС.
Мещанский райсуд Москвы обратил в доход РФ лицей-интернат «Подмосковный», создателем и фактическим владельцем которого являлся экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский (объявлен иноагентом).
Мировой суд Каменска-Уральского вернул МВД на доработку первый в РФ административный протокол по ст. 13.53 КоАП РФ (поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним).
Военный суд Подмосковья приговорил к десяти годам колонии строгого режима экс-главу одного из военных представительств Минобороны Ивана Популовского.
Мировой суд в Пскове назначил зампреду партии «Яблоко» Льву Шлосбергу (объявлен иноагентом) 420 часов обязательных работ.
Домодедовский горсуд Подмосковья приступил к рассмотрению уголовного дела актрисы Аглаи Тарасовой о контрабанде наркотиков.
Отставки и назначения
Владимир Путин назначил заместителя ФАС Виталия Королева врио губернатора Тверской области.
Делегацию РФ на саммите G20 возглавит Максим Орешкин.
Экс-помощник Игоря Краснова по особым поручениям генерал Денис Грунис переходит к нему из Генпрокуратуры в Верховный суд.
Мэр Рязани Виталий Артемов ушел в отставку после начала антикоррупционной проверки.
Социалист Зохран Мамдани станет самым молодым мэром Нью-Йорка с 1892 года, а также первым мэром-мусульманином.
Сделки недели
Международный нефтетрейдер Gunvor отзывает предложение о покупке активов ЛУКОЙЛа. Ранее Минфин США отказал компании в выдаче лицензии.
«Трансмашхолдинг» не будет выкупать у «Росатома» 49% ГК «Дело»: стороны не сумели договориться о цене актива.
Газпромбанк передал в управление «Велес Менеджмент» ряд своих активов, включая УК «Мега» и 14 торговых центров «Мега» в 12 регионах России.
Президент США объявил о «невероятной» сделке с Узбекистаном: страна инвестирует в основные американские секторы около $35 млрд за три года.