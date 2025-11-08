Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Предложения начать ядерные испытания и запрет выдачи мультивиз гражданам РФ

Чем запомнилась неделя 3–8 ноября: цифры, цитаты и факты

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Инициативы недели

Владимир Путин поручил МИДу, Минобороны, спецслужбам и гражданским ведомствам проработать предложения по подготовке ядерных испытаний.

Мобильный интернет и СМС планируется «охлаждать» на 24 часа после роуминга.

Президент Финляндии Александр Стубб предложил провести встречу президентов РФ и США на саммите G20 в ЮАР.

США направили в Совбез ООН проект резолюции о создании международных сил безопасности в секторе Газа сроком на два года.

Президент Сербии Александр Вучич выразил готовность продавать боеприпасы ЕС взамен на поддержку Брюсселя перед досрочными выборами.

Американский режиссер, продюсер и сценарист Джордж Лукас решил переехать из США в Великобританию.

Цитаты недели

«Мы не можем быть наивными. Мы тоже должны быть готовы» (генсек НАТО Марк Рютте призвал союзников готовиться к «долгосрочной конфронтации» с РФ).

«Результат, которого вы добились, имеет, без преувеличения, историческое значение для нашего народа» (президент РФ Владимир Путин наградил причастных к созданию систем «Посейдон» и «Буревестник»).

«Мы будем тестировать ядерное оружие, как и другие страны» (президент США Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон начнет проводить ядерные испытания).

«Вы — великий государственный деятель, посланный свыше» (президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время визита в США похвалил политику Дональда Трампа).

«Важно продолжить создание благоприятных условий для привлечения взаимных инвестиций» (премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил Китай с официальным визитом).

«Справедливость торжествует и история расставляет все на свои места» (губернатор Вологодской области Георгий Филимонов открыл памятник царю Ивану IV Грозному).

Цифры недели

Правительств пообещало малому и среднему бизнесу поэтапное снижение порога уплаты НДС: с 2026 года — 20 млн руб., с 2027-го — 15 млн руб., с 2028-го — 10 млн руб.

Годовой объем теневого импорта, поступающего в Россию по так называемым карго-схемам, оценивается в $10–15 млрд.

В сентябре десятка крупнейших банков РФ увеличила выдачу ипотечных кредитов до 390 млрд руб.

Объем сделок слияния и поглощения в рознице в 2025 году составил не менее 65 млрд руб., превысив значение всего прошлого года более чем на 85%.

С 2026 года возможность сдать два, а не четыре ОГЭ может появиться у девятиклассников еще пяти регионов.

Количество зарегистрированных в России курьерских компаний за год выросло на 16%, до 16,1 тыс.

Антон Силуанов: доля расчетов РФ и Китая в нацвалютах составляет 99,1%.

По итогам января-октября продажи на рынке новых легковых автомобилей в России снизились на 20%. Продажи «Москвичей» упали в октябре на 42%.

Белый дом рассматривает три варианта военных мер в отношении Венесуэлы.

«Рёнхап»: по данным разведки Южной Кореи, частота сердечных сокращений Ким Чен Ына составляет 80 ударов в минуту.

От $10 млрд до $30 млрд в неделю теряют США из-за рекордного по длительности шатдауна.

Александр Овечкин забросил 900-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ.

По букве закона

Еврокомиссия объявила о запрете выдачи многократных шенгенских виз (мультивиз) россиянам в страны ЕС.

Мещанский райсуд Москвы обратил в доход РФ лицей-интернат «Подмосковный», создателем и фактическим владельцем которого являлся экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский (объявлен иноагентом).

Мировой суд Каменска-Уральского вернул МВД на доработку первый в РФ административный протокол по ст. 13.53 КоАП РФ (поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним).

Военный суд Подмосковья приговорил к десяти годам колонии строгого режима экс-главу одного из военных представительств Минобороны Ивана Популовского.

Мировой суд в Пскове назначил зампреду партии «Яблоко» Льву Шлосбергу (объявлен иноагентом) 420 часов обязательных работ.

Домодедовский горсуд Подмосковья приступил к рассмотрению уголовного дела актрисы Аглаи Тарасовой о контрабанде наркотиков.

Отставки и назначения

Владимир Путин назначил заместителя ФАС Виталия Королева врио губернатора Тверской области.

Делегацию РФ на саммите G20 возглавит Максим Орешкин.

Экс-помощник Игоря Краснова по особым поручениям генерал Денис Грунис переходит к нему из Генпрокуратуры в Верховный суд.

Мэр Рязани Виталий Артемов ушел в отставку после начала антикоррупционной проверки.

Социалист Зохран Мамдани станет самым молодым мэром Нью-Йорка с 1892 года, а также первым мэром-мусульманином.

Сделки недели

Международный нефтетрейдер Gunvor отзывает предложение о покупке активов ЛУКОЙЛа. Ранее Минфин США отказал компании в выдаче лицензии.

«Трансмашхолдинг» не будет выкупать у «Росатома» 49% ГК «Дело»: стороны не сумели договориться о цене актива.

Газпромбанк передал в управление «Велес Менеджмент» ряд своих активов, включая УК «Мега» и 14 торговых центров «Мега» в 12 регионах России.

Президент США объявил о «невероятной» сделке с Узбекистаном: страна инвестирует в основные американские секторы около $35 млрд за три года.

Фотогалерея

Лучшие фото недели

Предыдущая фотография
Наталия Солженицына и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл на церемонии вручения государственных наград и премии президента РФ за вклад в укрепление единства российской нации в Кремле

Наталия Солженицына и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл на церемонии вручения государственных наград и премии президента РФ за вклад в укрепление единства российской нации в Кремле

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин на XIII Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава» в Самаре

Президент России Владимир Путин на XIII Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава» в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Председатель правительства России Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Китай

Председатель правительства России Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Китай

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Самолеты в международном аэропорту Пекина

Самолеты в международном аэропорту Пекина

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Виды Китая из иллюминатора самолета

Виды Китая из иллюминатора самолета

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на митинге-концерте в честь Дня народного единства в Москве

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на митинге-концерте в честь Дня народного единства в Москве

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Волжский крестный ход в честь Казанской иконы Божией Матери

Волжский крестный ход в честь Казанской иконы Божией Матери

Фото: Коммерсантъ / Юрий Самодуров

Торжественный митинг у памятника гражданину Минину и князю Пожарскому на площади Народного Единства в Нижнем Новгороде

Торжественный митинг у памятника гражданину Минину и князю Пожарскому на площади Народного Единства в Нижнем Новгороде

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Выставка «Город живых историй», посвященная 84-й годовщине военного парада 1941 года на Красной площади в Москве

Выставка «Город живых историй», посвященная 84-й годовщине военного парада 1941 года на Красной площади в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Экспонат выставки «Город живых историй»

Экспонат выставки «Город живых историй»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Самолеты времен Великой Отечественной войны на Красной площади

Самолеты времен Великой Отечественной войны на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Актрисы Ксения Раппопорт (в центре) и Аглая Тарасова (справа) в Домодедовском суде Москвы перед рассмотрением дела о контрабанде наркотиков

Актрисы Ксения Раппопорт (в центре) и Аглая Тарасова (справа) в Домодедовском суде Москвы перед рассмотрением дела о контрабанде наркотиков

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Батухан Точиев (слева) и Ахмад Курбанов во Втором западном окружному военном суде в Москве на рассмотрении дела об убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова

Батухан Точиев (слева) и Ахмад Курбанов во Втором западном окружному военном суде в Москве на рассмотрении дела об убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Прокурор Анна Горячева и заместитель председателя регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг (слева), признанный иноагентом, после заседания суда по делу об уклонении последнего от исполнения обязанностей иноагента в мировом судебном участке №38 в Пскове

Прокурор Анна Горячева и заместитель председателя регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг (слева), признанный иноагентом, после заседания суда по делу об уклонении последнего от исполнения обязанностей иноагента в мировом судебном участке №38 в Пскове

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Пабло Солари (слева) и Дмитрий Баринов во время четвертьфинального матча между командами «Спартак» (Москва) и «Локомотив» (Москва) на стадионе «Лукойл Арена»

Пабло Солари (слева) и Дмитрий Баринов во время четвертьфинального матча между командами «Спартак» (Москва) и «Локомотив» (Москва) на стадионе «Лукойл Арена»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Игрок команды ЦСКА Матвей Лукин (в центре) во время матча с командой «Динамо Мх» (Махачкала)

Игрок команды ЦСКА Матвей Лукин (в центре) во время матча с командой «Динамо Мх» (Махачкала)

Фото: Коммерсантъ / Наби Мирзаев  /  купить фото

Спектакль режиссера Кирилла Вытоптова «Три поросенка.Ой» на сцене «Театра на Таганке»

Спектакль режиссера Кирилла Вытоптова «Три поросенка.Ой» на сцене «Театра на Таганке»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Балерина Диана Вишнева и танцовщик Жиль Роман исполняют балет «Les Chaises/Стулья» на фестивале современной хореографии «Context. Diana Vishneva» в московском театре им. Ермоловой

Балерина Диана Вишнева и танцовщик Жиль Роман исполняют балет «Les Chaises/Стулья» на фестивале современной хореографии «Context. Diana Vishneva» в московском театре им. Ермоловой

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Тень от квадриги Аполлона на фасаде Государственного академического Большого театра в Москве

Тень от квадриги Аполлона на фасаде Государственного академического Большого театра в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 19

Наталия Солженицына и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл на церемонии вручения государственных наград и премии президента РФ за вклад в укрепление единства российской нации в Кремле

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин на XIII Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава» в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Председатель правительства России Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Китай

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Самолеты в международном аэропорту Пекина

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Виды Китая из иллюминатора самолета

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на митинге-концерте в честь Дня народного единства в Москве

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Волжский крестный ход в честь Казанской иконы Божией Матери

Фото: Коммерсантъ / Юрий Самодуров

Торжественный митинг у памятника гражданину Минину и князю Пожарскому на площади Народного Единства в Нижнем Новгороде

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Выставка «Город живых историй», посвященная 84-й годовщине военного парада 1941 года на Красной площади в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Экспонат выставки «Город живых историй»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Самолеты времен Великой Отечественной войны на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Актрисы Ксения Раппопорт (в центре) и Аглая Тарасова (справа) в Домодедовском суде Москвы перед рассмотрением дела о контрабанде наркотиков

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Батухан Точиев (слева) и Ахмад Курбанов во Втором западном окружному военном суде в Москве на рассмотрении дела об убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Прокурор Анна Горячева и заместитель председателя регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг (слева), признанный иноагентом, после заседания суда по делу об уклонении последнего от исполнения обязанностей иноагента в мировом судебном участке №38 в Пскове

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Пабло Солари (слева) и Дмитрий Баринов во время четвертьфинального матча между командами «Спартак» (Москва) и «Локомотив» (Москва) на стадионе «Лукойл Арена»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Игрок команды ЦСКА Матвей Лукин (в центре) во время матча с командой «Динамо Мх» (Махачкала)

Фото: Коммерсантъ / Наби Мирзаев  /  купить фото

Спектакль режиссера Кирилла Вытоптова «Три поросенка.Ой» на сцене «Театра на Таганке»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Балерина Диана Вишнева и танцовщик Жиль Роман исполняют балет «Les Chaises/Стулья» на фестивале современной хореографии «Context. Diana Vishneva» в московском театре им. Ермоловой

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Тень от квадриги Аполлона на фасаде Государственного академического Большого театра в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все