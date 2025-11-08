Предложения начать ядерные испытания и запрет выдачи мультивиз гражданам РФ

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Инициативы недели Владимир Путин поручил МИДу, Минобороны, спецслужбам и гражданским ведомствам проработать предложения по подготовке ядерных испытаний. Мобильный интернет и СМС планируется «охлаждать» на 24 часа после роуминга. Президент Финляндии Александр Стубб предложил провести встречу президентов РФ и США на саммите G20 в ЮАР. США направили в Совбез ООН проект резолюции о создании международных сил безопасности в секторе Газа сроком на два года. Президент Сербии Александр Вучич выразил готовность продавать боеприпасы ЕС взамен на поддержку Брюсселя перед досрочными выборами. Американский режиссер, продюсер и сценарист Джордж Лукас решил переехать из США в Великобританию.

Цитаты недели «Мы не можем быть наивными. Мы тоже должны быть готовы» (генсек НАТО Марк Рютте призвал союзников готовиться к «долгосрочной конфронтации» с РФ). «Результат, которого вы добились, имеет, без преувеличения, историческое значение для нашего народа» (президент РФ Владимир Путин наградил причастных к созданию систем «Посейдон» и «Буревестник»). «Мы будем тестировать ядерное оружие, как и другие страны» (президент США Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон начнет проводить ядерные испытания). «Вы — великий государственный деятель, посланный свыше» (президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время визита в США похвалил политику Дональда Трампа). «Важно продолжить создание благоприятных условий для привлечения взаимных инвестиций» (премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил Китай с официальным визитом). «Справедливость торжествует и история расставляет все на свои места» (губернатор Вологодской области Георгий Филимонов открыл памятник царю Ивану IV Грозному).

Цифры недели Правительств пообещало малому и среднему бизнесу поэтапное снижение порога уплаты НДС: с 2026 года — 20 млн руб., с 2027-го — 15 млн руб., с 2028-го — 10 млн руб. Годовой объем теневого импорта, поступающего в Россию по так называемым карго-схемам, оценивается в $10–15 млрд. В сентябре десятка крупнейших банков РФ увеличила выдачу ипотечных кредитов до 390 млрд руб. Объем сделок слияния и поглощения в рознице в 2025 году составил не менее 65 млрд руб., превысив значение всего прошлого года более чем на 85%. С 2026 года возможность сдать два, а не четыре ОГЭ может появиться у девятиклассников еще пяти регионов. Количество зарегистрированных в России курьерских компаний за год выросло на 16%, до 16,1 тыс. Антон Силуанов: доля расчетов РФ и Китая в нацвалютах составляет 99,1%. По итогам января-октября продажи на рынке новых легковых автомобилей в России снизились на 20%. Продажи «Москвичей» упали в октябре на 42%. Белый дом рассматривает три варианта военных мер в отношении Венесуэлы. «Рёнхап»: по данным разведки Южной Кореи, частота сердечных сокращений Ким Чен Ына составляет 80 ударов в минуту. От $10 млрд до $30 млрд в неделю теряют США из-за рекордного по длительности шатдауна. Александр Овечкин забросил 900-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ.

По букве закона Еврокомиссия объявила о запрете выдачи многократных шенгенских виз (мультивиз) россиянам в страны ЕС. Мещанский райсуд Москвы обратил в доход РФ лицей-интернат «Подмосковный», создателем и фактическим владельцем которого являлся экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский (объявлен иноагентом). Мировой суд Каменска-Уральского вернул МВД на доработку первый в РФ административный протокол по ст. 13.53 КоАП РФ (поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним). Военный суд Подмосковья приговорил к десяти годам колонии строгого режима экс-главу одного из военных представительств Минобороны Ивана Популовского. Мировой суд в Пскове назначил зампреду партии «Яблоко» Льву Шлосбергу (объявлен иноагентом) 420 часов обязательных работ. Домодедовский горсуд Подмосковья приступил к рассмотрению уголовного дела актрисы Аглаи Тарасовой о контрабанде наркотиков.

Отставки и назначения Владимир Путин назначил заместителя ФАС Виталия Королева врио губернатора Тверской области. Делегацию РФ на саммите G20 возглавит Максим Орешкин. Экс-помощник Игоря Краснова по особым поручениям генерал Денис Грунис переходит к нему из Генпрокуратуры в Верховный суд. Мэр Рязани Виталий Артемов ушел в отставку после начала антикоррупционной проверки. Социалист Зохран Мамдани станет самым молодым мэром Нью-Йорка с 1892 года, а также первым мэром-мусульманином.