Округлил рекорд

Главная звезда мирового хоккея Александр Овечкин пополнил послужной список еще одним достижением и еще одной очень красивой цифрой. Гол, забитый форвардом «Вашингтон Кэпиталс» в домашнем матче против «Сент-Луис Блюз», стал 900-м для российской легенды в регулярных чемпионатах НХЛ, статус лучшего снайпера в которых Овечкин добыл еще в прошлом сезоне. После покорения этого рубежа от него, как выяснилось, ждут нового рекорда — теперь уже по общему количеству заброшенных в лиге шайб. По этому показателю легенда канадская — Уэйн Гретцки — пока опережает Овечкина на 39 голов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 900-я шайба Александра Овечкина стала почти таким же большим событием, как и рекордная 895-я

Фото: John McDonnell / AP 900-я шайба Александра Овечкина стала почти таким же большим событием, как и рекордная 895-я

Фото: John McDonnell / AP

Матч, в котором «Вашингтон» разгромил — 6:1 — «Сент-Луис», во всех североамериканских видеоотчетах о нем свелся, по сути, к одному-единственному эпизоду. Начало второго периода, счет пока всего 1:0 в пользу хозяев, их ведущее звено пытается закрепиться в чужой зоне, а вратарь гостей Джордан Биннингтон, выловив шайбу за воротами,— отбросить ее вдоль бортика куда-нибудь подальше. Подальше не выходит, потому что просчитавший планы голкипера Александр Овечкин совершает перехват. Дальше шайба отлетает к вашингтонцу Джейкобу Чикрану, тот палит и промахивается. Но отскок от заднего бортика достается никуда не девшемуся Овечкину, который находится в таком положении, что вроде бы не сулит ничего смертельно опасного для «Сент-Луиса». Но нет, впечатление ложное. Овечкин быстро обрабатывает шайбу и, хотя располагается чуть ли не спиной к воротам и под острейшим, почти нулевым углом к ним, бросает ее в их направлении с неудобной руки — и попадает в незакрытый слегка, кажется, растерявшимся Биннингтоном угол.

Потом хоккеисты «Вашингтона» празднуют успех, поздравляя автора гола так горячо, будто бы он как минимум вывел их в финал Кубка Стэнли, а телекамеры фиксируют забавный эпизод, который на самом деле подчеркивает статус события и автора гола.

Джордан Биннингтон, вместо того чтобы рефлексировать по поводу своей ошибки, ловко выгребает шайбу из сетки и засовывает ее себе в штаны: авось никто не заметит, как он прикарманил ценный трофей. Но замечают, разумеется, и лайнсмен Майкл Кормье сурово отбирает предмет у Биннингтона, чтобы передать Овечкину. Это его трофей. И с ним, например, надо обязательно попозировать перед фотографами в раздевалке после матча.

А вскоре во всех ведущих медиаресурсах появляются «молнии»: гол, которого мы так ждали, состоялся. Александр Овечкин — первый в истории НХЛ хоккеист, который достиг отметки 900 заброшенных в регулярных чемпионатах шайб. И что-то это все слегка напоминает. Ну да, апрельское воодушевление по поводу 895-го гола Овечкина, который позволил российской хоккейной легенде опередить легенду канадскую — Уэйна Гретцки — в списке лучших снайперов НХЛ всех времен и после которого, как выяснилось, все равно несложно придумать новые рубежи, нуждающиеся в покорении. По крайней мере совсем недалеко ведь очередная круглая цифра.

При этом крохотную дистанцию до нее Александр Овечкин, король среди снайперов, преодолел с некоторым трудом. После окончания предыдущего чемпионата в его активе было 897 шайб. Но те, кто думал, будто бы три, которых россиянину не хватает до статистического «юбилея», он отправит в чужие ворота быстренько, в разминочном режиме, все же заблуждались. Получилось не быстренько, а в 13-м матче сезона, перед которым Овечкина уже замучили вопросами насчет того, почему у него не клеится с голами и как он переживает эти проблемы. Форвард, естественно, отвечал, что никак не переживает.

Но вот защитник «Вашингтона» Джон Карлсон уже после игры против «Сент-Луиса» честно сказал, что после каждой встречи без гола Овечкин — «словно сумасшедший»: настолько ему важно забивать. Даже в 40 лет, даже в ранге фигуры слишком особенного масштаба, который ничем уже не уменьшишь.

Зато увеличить, судя по всему, можно. По крайней мере ведущие североамериканские медиаресурсы, такие как ESPN, после матча «Вашингтона» с «Сент-Луисом» с удовольствием анонсировали старт второй «погони» Александра Овечкина за Уэйном Гретцки. Гретцки ведь все еще впереди по суммарному количеству голов, забитых в НХЛ, то есть с учетом выступлений как в регулярном чемпионате, так и play-off. У канадца их 1016, у россиянина, который в Кубке Стэнли отличался не так часто,— 977. А отставание в 39 шайб точно не выглядит гигантским, даже принимая во внимание скрип, с которым они доставались вашингтонцу этой осенью. В конце концов впереди еще без малого семь десятков матчей регулярного первенства и, вполне возможно, play-off.

Алексей Доспехов