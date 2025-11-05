Шатдаун обходится США в миллиарды долларов в неделю

Из-за рекордного по длительности шатдауна США теряют от $10 млрд до $30 млрд в неделю. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на подсчеты экономистов.

Шатдаун — приостановка работы части правительственных учреждений из-за того, что Конгресс США не может согласовать финансирование госорганов — продолжается уже 36 дней, став рекордным в американской истории. На этот период многие госслужащие отправлены в принудительный отпуск без сохранения зарплаты, а в некоторых ведомствах сотрудникам приходится временно работать бесплатно.

Bloomberg цитирует экономистов, по мнению которых нынешний шатдаун может нанести особенно сильный ущерб не только из-за своей рекордной длительности, но и из-за хрупкости экономики сейчас, когда многие американцы опасаются роста цен и потери работы. Кроме того, администрация Дональда Трампа уже заявила, что не всем госслужащим будет выплачена зарплата за время шатдауна, а некоторых начала увольнять прямо во время него. Из-за шатдауна госслужащие и члены их семей меньше тратят, что влияет на общее состояние экономики. Отсутствие платежей негативно влияет и на многочисленные компании—подрядчики правительства.

«Экономический ущерб станет еще больше, если шатдаун продлится после Дня благодарения (в этом году — 27 ноября.— “Ъ”) и повлияет на уверенность потребителей и их расходы в важнейший сезон рождественских покупок»,— отмечает старший аналитик Moody’s Analytics Марк Занди.

