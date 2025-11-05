Аглая Тарасова исполнила роль подсудимой

Домодедовский горсуд Подмосковья приступил к рассмотрению уголовного дела актрисы Аглаи Тарасовой, у которой при возвращении из Израиля в багаже нашли электронную сигарету с гашишным маслом. Свою вину в контрабанде наркотиков (ч. 1 ст. 229.1 УК РФ) артистка полностью признала, пообещав подробнее высказаться в ходе процесса.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ В суде Аглаю Тарасову поддержала ее мама актриса Ксения Раппопорт (сзади)

На первое заседание суда по существу 31-летняя фигурантка приехала вместе с матерью — актрисой Ксенией Раппопорт. Обе прошли в здание через запасной выход, минуя паспортный контроль со стороны приставов и личный досмотр. У зала суда фигурантку уже ждала толпа журналистов, которые атаковали вопросами: «Вы признаете вину?», «Вам не стыдно?», «Удалось ли вам сохранить участие в кинопроектах?». Однако все они так и остались без ответа.

Для того чтобы расследовать дело, следственному отделу линейного управления МВД РФ в аэропорту Домодедово потребовалось меньше двух месяцев: уже в конце октября возбужденное 3 сентября дело было передано в суд, который 30 октября продлил фигурантке меру пресечения в виде запрета определенных действий (ЗОД) на время процесса, до 24 января 2026 года.

Фигуранткой уголовного дела госпожа Тарасова стала после того, как по прилете 28 августа из Тель-Авива сотрудники Домодедовской таможни обнаружили в синем пластиковом чемодане пассажирки электронную сигарету Delire с «содержимым темно-коричневого цвета».

Экспертиза показала, что это было масло каннабиса массой «не менее 0,38 грамма» в высушенном виде. Артистке предъявили обвинение в контрабанде наркотиков (ч. 1 ст. 229.1 УК РФ). Эта статья предусматривает от трех до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.

Еще в ходе избрания меры пресечения, когда следствие настаивало на домашнем аресте, а защита просила ЗОД, стало известно, что госпожа Тарасова признала вину. Она заявила, что «совершила большую ошибку» и теперь ей «очень страшно». Тогда суд пошел навстречу адвокатам, разрешив фигурантке остаться на свободе, чтобы Аглая Тарасова продолжила сниматься, а также ухаживать за пожилыми дедушкой и бабушкой. Также судья учла ее участие в благотворительной деятельности. В соответствии с избранной мерой пресечения госпоже Тарасовой запретили лишь покидать квартиру с полуночи и до шести утра, а также пользоваться телефоном.

31-летняя Дарья-Аглая Тарасова родом из Санкт-Петербурга. Она дочь актрисы Ксении Раппопорт и бизнесмена Виктора Тарасова. С 2010 года снялась более чем в трех десятках фильмов и сериалов. Наиболее известные роли сыграла в фильмах «Лед», «Холоп-2», а также в сериалах «Беспринципные» и «Интерны».

На первом заедании по существу стало известно, что защита в ходе предварительного слушания просила закрыть процесс, однако судья Оксана Кобозева не нашла для этого оснований. И когда на заседании по существу дела она поинтересовалась, будут ли у защиты какие-либо ходатайства, адвокат Жанат Бекетов напомнил об этой просьбе. Однако судья ответила, что ходатайство уже рассмотрела. Сочла излишней она и видеосъемку в ходе процесса, впрочем разрешив ее перед началом заседания и в ходе оглашения предстоящего приговора.

Для того чтобы огласить обвинительное заключение, прокурору потребовалось не более десяти минут. Он отметил: «будучи в достаточной степени осведомленной о том, что перемещение через таможенную границу наркотических средств запрещено», госпожа Тарасова, находясь на территории Израиля, не позднее 28 августа приобрела курительное средство с маслом гашиша, решив привезти его в Россию «для дальнейшего употребления».

«Осознавая общественную опасность своих действий, она спрятала электронное курительное устройство с веществом "масло каннабиса" в багаже»,— сказал гособвинитель. Вейп обнаружили, когда в 13:09 Аглая Тарасова прибыла на родину и «не позднее 13:50 проследовала по зеленому коридору аэропорта Домодедово».

«Вам понятно обвинение, вы признаете вину?» — спросила фигурантку судья и получила утвердительный ответ. Также утвердительно госпожа Тарасова ответила и на уточняющий вопрос о том, признает ли она вину в полном объеме.

«Да, признаю вину и более подробно выскажусь позже»,— сказала фигурантка. Ее мать, пока шло заседание, ожидала дочь, заметно волнуясь, разместившись в первом ряду на скамейке вместе со зрителями.

Поскольку никто из свидетелей в суд не пришел, судья решила повторить их вызов, отложив слушание на 26 ноября. Зал суда фигурантка и ее адвокат покинули, не давая комментариев. Однако очевидно, что процесс много времени не займет. Не исключено, что уже на следующем слушании состоятся прения сторон, в ходе которых прокуратура потребует для фигурантки наказание. Очевидно, что с учетом личности и того, что актриса оступилась впервые, а также семейных обстоятельств защита будет настаивать на условном сроке для нее.

Мария Локотецкая