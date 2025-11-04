Магазины выставляют на продажу

Совокупный объем сделок слияния и поглощения в рознице в этом году составил не менее 65 млрд руб., превысив значение всего прошлого года более чем на 85%. Продавать бизнес или долю в нем владельцы вынуждены из-за нехватки оборотных средств: их выручка стала расти медленнее, издержки увеличиваются, а займы труднодоступны. Крупные ритейлеры и частные инвесторы рассматривают ситуацию как возможность укрепить позиции.

Объем сделок на российском рынке ритейла за истекший период 2025 года составил не менее 65 млрд руб., увеличившись на 85,7% относительно значения за весь 2024 год, подсчитали в NF Group. Директор практики по стратегии роста и продаж «Рексофт Консалтинг» Кирилл Малышев не исключает, что по итогам всего года объем сделок на рынке продовольственной и непроводольственной розничной торговли превысит $3,5 млрд (283,1 млрд руб.; учитывает в том числе сделки ритейлеров по приобретению непрофильных активов), прибавив год к году 25%. Во второй половине года обычно происходит активизация, напоминает он.

Объем сделок купли-продажи на розничном рынке растет. Из-за перехода потребителей к сберегательной модели рост оборота розничной торговли резко замедлился. В январе—сентябре 2025 года, по данным Росстата, он достиг 44,6 трлн руб., прибавив 2,1% год к году в сопоставимых ценах. По итогам всего 2024 года рост был 7,7%. В текущих ценах рост розничного товарооборота, согласно Росстату, замедлился с 15,86% по итогам 2024 года до 10,03% в январе—сентябре 2025 года.

Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов отмечает, что многие ритейлеры сталкиваются с проблемами в бизнесе из-за падения выручки торговых центров и давления со стороны онлайн-торговли.

Директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева поясняет, что из-за роста издержек, в том числе на логистику и оплату труда, бизнес испытывает нехватку оборотных средств. Банковское финансирование остается труднодоступным, и собственники вынуждены рассматривать продажу. Сделки, по ее словам, сейчас активно заключаются не только с целью передачи контроля — речь может идти и о продаже доли для привлечения финансирования. Так, искать покупателя на свой бизнес начали владельцы сети «Верный» (см. “Ъ” от 27 октября).

Кирилл Малышев говорит, что на розничном рынке превалируют два типа сделок: ритейлеры приобретают другие сети или часть их активов, либо маркетплейсы вкладывают в покупку сторонних бизнесов для создания экосистем. Одним из крупнейших соглашений первого типа в этом году, вероятно, станет покупка «Магнитом» сети «Азбука вкуса». Ее стоимость в отчетности «Магнита» оценивалась в 29,65 млрд руб. Федеральные ритейлеры, по словам директора практики «Корпоративные финансы» Strategy Partners Михаила Жиганова, также нацелены на приобретение долей в региональных сетях. Это помогает им решить стратегические задачи по региональной экспансии и диверсификации бизнеса, поясняет он.

Сразу несколько крупных сделок купли продажи сейчас планирует онлайн-платформа Wildberries. Речь может идти о покупке сети «Рив Гош» (см. “Ъ” от 28 сентября) и страховой компании (см. “Ъ” от 30 октября).

Управляющий директор Союза торговых центров Сергей Платицын не исключает, что рост объема сделок на розничном рынке может обеспечивать и эффект отложенного спроса. В прошлом году на рынке было больше неопределенности, напоминает он. Этот фактор мог способствовать в том числе увеличению активности частных инвесторов, выкупивших в этом году ювелирную сеть Sokolov (см. “Ъ” от 14 августа).

Запуск новых точек с нуля — это длительный процесс, требующий большого объема средств, напоминает господин Платицын. Покупка готового бизнеса, по его словам, позволяет обеспечить или увеличить присутствие на всех ключевых рынках.

Инвестбанкир Илья Шумов ожидает роста числа сделок купли-продажи на розничном рынке в 2026 году из-за постепенного снижения ключевой ставки. Он не исключает, что крупных соглашений станет еще больше. Эксперт напоминает, что глобально на розничном рынке сохраняется тенденция к консолидации. Хотя господин Платицын не исключает охлаждения активности. Оно может объясняться тем, что на рынке осталось не так много крупных игроков, готовых к продаже бизнеса. Фокус потенциальных покупателей сместится на нишевые и региональные сети, чей бизнес стоит дешевле, поясняет он.

