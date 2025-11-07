Отставка по особым поручениям

“Ъ” стало известно о том, что Генпрокуратуру покинул и вскоре будет трудоустроен в Верховный суд один из видных представителей надзорного ведомства Денис Грунис. Он являлся начальником главного управления международно-правового сотрудничества у генпрокурора Юрия Чайки и помощником по особым поручениям у Игоря Краснова и, очевидно, получит аналогичную должность в Верховном суде, который возглавил бывший руководитель надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Грунис

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Денис Грунис

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В соцсетях появился подписанный за два дня до этого указ президента Владимира Путина №814 о кадровых перестановках в правоохранительных органах. В соответствии с ним, в частности, был освобожден от занимаемой должности старший помощник генерального прокурора по особым поручениям Денис Грунис.

Выпускник МГИМО господин Грунис начинал следователем в районной прокуратуре Москвы, а в 2002 году перешел в Генпрокуратуру. В главном надзорном ведомстве, учтя, что он имеет диплом юриста-международника, решили использовать Дениса Груниса по специальности. Через три года он возглавил отдел международного сотрудничества, а затем и главное управление международно-правового сотрудничества. Во многом благодаря господину Грунису, получившему генеральское звание, состоялись знаковые экстрадиции. Например, он ездил в командировки во Францию и выступал в суде, рассматривавшем запрос о выдаче бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова. Экс-чиновник в России в итоге получил 14 лет колонии за хищение и отмывание 11 млрд руб.

Став помощником генпрокурора по особым поручениям, Денис Грунис участвовал во многих важнейших для страны международных процессах. В частности, представлял интересы РФ при рассмотрении ICAO споров «Австралия и Нидерланды против России» и «Россия против 37 государств—членов ICAO», связанных с крушением пассажирского Boeing 777 в Донбассе.

За какие именно вопросы будет отвечать Денис Грунис в Верховном суде России, пока неизвестно.

В соответствии с указом 814 были также уволены два заместителя начальника главного управления кадров Генпрокуратуры Сергей Иванов и Сергей Орлов. Первый отвечал именно за кадры в центральном аппарате и региональных подразделениях надзорного ведомства, а второй — курировал служебные проверки.

Отставники, по данным “Ъ”, скорее всего, последуют за руководителем главка Валерием Войновым, который ожидает утверждения в должности прокурора Воронежской области.

Прежний прокурор региона 65-летний Николай Саврун в соответствии с указом был отправлен в отставку по выслуге лет. Надзорное ведомство также покинул Николай Козырев, ранее являвшийся начальником управления физической защиты и обеспечения безопасности. Назначенный генпрокурором вместо ставшего председателем Верховного суда Игоря Краснова полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан пришел в надзорное ведомство со своим безопасником.

По данным источников “Ъ”, в ближайшее время отставки и назначения в Генпрокуратуре продолжатся. Причем ряд бывших прокуроров сдали или собираются сдать судейские экзамены, чтобы продолжить работать с господином Красновым.

Николай Сергеев