Axios: США направили членам СБ ООН проект резолюции о силах безопасности в Газе

Администрация США направила в Совет Безопасности ООН проект резолюции о создании международных сил безопасности в секторе Газа сроком на два года. Согласно документу, полученному Axios, силы получат мандат на управление регионом до конца 2027 года.

Как указано в документе, международный контингент будет иметь мандат на обеспечение безопасности границ с Израилем и Египтом, защиту гражданского населения и гуманитарных коридоров, демилитаризацию сектора, включая разоружение палестинского движения «Хамас», а также подготовку палестинских полицейских сил.

Это будут «силы принуждения, а не миротворческие силы», подчеркивается в проекте. Развертывание первых подразделений планируется к январю, переговоры о составе контингента уже ведутся с рядом стран, включая Индонезию и Египет.

Проект резолюции станет основой для переговоров в СБ ООН, с целью проведения голосования в ближайшие недели, добавил Axios.