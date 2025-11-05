Продажи новых легковых машин в России снизились на 20% с января

По итогам января-октября продажи на рынке легковых автомобилей в России составили 1,055 млн единиц, что на 20% ниже показателя за аналогичный период 2024 года. Это следует из отчета Минпромторга РФ.

Продажи легких коммерческих автомобилей по итогам 10 месяцев сократились на 23%, до 86,72 тыс. штук. Грузовиков — на 56%, до 46,38 тыс., автобусов — на 42%, до 9,59 тыс.

Всего за указанный период продажи новых автомобилей сократились на 22%, до 1,197 млн штук. Новых автомобилей российского производства продали 657 тыс. единиц, что ниже показателя за прошлый год на 3%.

В октябре в России продали 183,4 тыс. новых автомобилей, что на 34% выше результата за сентябрь и на 81,7% больше показателя июня.