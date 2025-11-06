НДС возьмут частями

Белый дом готов сделать предстоящие налоговые изменения менее болезненными для предпринимателей — ко второму чтению бюджетного пакета в Госдуме подготовлены поправки о не столь резком, как было намечено, снижении порога доходов, выше которого у компаний МСП возникает обязанность уплаты НДС. Кроме того, для смягчения тяжести фискального перехода предложены и административные меры: мораторий на штрафы при первом нарушении и возможность изменить механизм уплаты налога в первый год его применения. Также правительство подтвердило отказ от идеи введения НДС для IT-сектора при продаже отечественного программного обеспечения. Бизнес одобренные поправки называет «шагом навстречу» и надеется, что дискуссии по нововведениям еще продолжатся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран К введению НДС для части малого бизнеса правительство решило пойти другим путем, дающим компаниям время на адаптацию к изменениям

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ К введению НДС для части малого бизнеса правительство решило пойти другим путем, дающим компаниям время на адаптацию к изменениям

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Правительство на заседании в четверг, 6 ноября, одобрило проект поправок ко второму чтению налогового законопроекта, вошедшего в так называемый бюджетный пакет. Напомним, 22 октября Госдума в первом чтении утвердила правительственные инициативы о повышении с 2026 года ставки НДС с 20% до 22%, о снижении освобождающего от уплаты НДС порога доходов пользователей упрощенной системы налогообложения с 60 млн до 10 млн руб. в год (с правом выбора: платить полную ставку с вычетами или льготную в размере 5–7% без вычетов, см. “Ъ” от 23 октября). Второе чтение законопроекта запланировано на 18 ноября.

Жесткость предложений по уплате НДС «упрощенцами» обеспокоила бизнес (см. “Ъ” от 24 сентября). Смягчение ему было обещано, а в четверг — публично сформулировано.

Снижать порог доходов для уплаты НДС предложено поэтапно: c 2026 года он составит 20 млн руб., с 2027-го — 15 млн руб., с 2028 года — 10 млн руб.

При этом, как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, для исключения рисков для налогоплательщиков, которые впервые допустят нарушение при выплате НДС по новым правилам, «может быть установлен мораторий на привлечение к ответственности». Глава Минфина Антон Силуанов пояснил, что предлагается разрешить бизнесу, который впервые становится плательщиком этого налога, однократно на трехлетний период отказаться от применения пониженной ставки НДС (без вычетов), чтобы «минимизировать риски неправильной оценки такими новичками всех существующих опций по НДС для своего бизнеса».

Уступка сделана и для сферы ИТ — правительство, как и сообщал ранее “Ъ”, готово отказаться от идеи введения НДС с продаж российского софта (см. “Ъ” от 23 октября), предложив ко второму чтению сохранить действующее сейчас освобождение от налога. Предусматривается также ряд точечных послаблений.

Глава РСПП Александр Шохин полагает, что более плавное снижение порога в сочетании с мораторием и правом на отказ от пониженной ставки позволит бизнесу адаптироваться к новым правилам, хотя первый шаг в 30 млн руб., по его словам, «был бы лучше». Президент ТПП Сергей Катырин отмечает, что «Минфин услышал предложения бизнеса».

Глава «Опоры России» Александр Калинин называет поправки «шагом навстречу бизнесу», хотя и считает, что «стоило остановиться на 20 млн руб.» (такой порог охватывает 300–350 тыс. предпринимателей) «и не идти ниже». По его словам, бизнес рассчитывает на продолжение дискуссий на площадке Госдумы — обсуждаться должны и ставки НДС. Он полагает, что чем ниже порог, тем ниже должна быть ставка — например, при годовом доходе от 20–30 млн до 60 млн руб. стоит установить ставку НДС в 3%, при меньшем — 1%, поскольку для микробизнеса ставка в 5% может оказаться разорительной. «Деловая Россия», по словам ее председателя Алексея Репика, изначально поддерживала снижение порога для уплаты НДС для «универсализма» — льготы не должны использоваться крупными компаниями для получения несправедливых преимуществ. Он отмечает, что бизнес был услышан в части возможности в первый год поменять льготную схему, поскольку сначала предприниматели могут не знать, какой вариант уплаты НДС выбрать.

Партнер МЭФ LEGAL Вадим Зарипов полагает, что отсрочка для адаптации к новым реалиям позволит сохранить основную часть микробизнеса. Ставки НДС в 5–7% для «упрощенцев» позволяют многим избавиться от самой сложной части НДС — вычетов, что снижает административные издержки.

Однако, подчеркивает эксперт, для тех, кто попадает в «первую волну», было бы гуманно учитывать превышение порога в 2026 году без оглядки на выручку 2025 года — «это даст им нужное время для подготовки».

Директор группы Kept по оказанию услуг в области косвенного налогообложения Антон Гребенчук отмечает при этом, что смягчение подхода коснется «очень узкой категории налогоплательщиков» — те, у кого доходы на уровне 20–60 млн руб., все же будут платить НДС уже с 2026 года. Партнер Б1 Вадим Ильин соглашается, что отсрочка позволит «самым маленьким компаниям адаптироваться к новым условиям», но кардинально ситуацию это не изменит — «даже в смягченном виде уплата НДС для малого бизнеса останется серьезным испытанием».

Сохранение же льготы на ПО, говорит директор практики косвенного налогообложения «ТеДо» Ирина Попова, позволит избежать повышения цен для существенной доли потребителей, которые не могут предъявлять НДС к вычету (финансовый сектор и физлица). Антон Гребенчук добавляет, что сохранение льготы будет способствовать поддержанию конкурентоспособности и развитию отечественной IT-индустрии.

Евгения Крючкова