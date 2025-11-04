Делегацию России на саммите G20 возглавит Орешкин

Президент Владимир Путин подписал распоряжение, которым утвердил состав делегации России на саммите G20 в ЮАР. В нее вошли пять человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Делегацию возглавит замглавы администрации президента Максим Орешкин. В ее состав также вошли начальник экспертного управления президента Денис Агафонов и его заместитель Светлана Лукаш, замглавы МИД Александр Панкин и замминистра финансов Иван Чебесков.

21 и 22 ноября в Йоханнесбурге пройдет встреча глав государств G20. Делегация России будет находиться в ЮАР с 20 по 24 ноября.

В июне МИД сообщал, что Владимир Путин получил приглашение на саммит в Йоханнесбурге. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в начале октября говорил, что президент «так или иначе» примет участие в мероприятиях G20. 22 октября он сообщил, что Владимир Путин в ЮАР не полетит.