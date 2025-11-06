Десять лет кабельного режима

Десять лет проведет в колонии строгого режима по приговору военного суда Подмосковья бывший глава одного из военных представительств Минобороны Иван Популовский. По роду своей службы полковник отвечал за контроль над исполнением контрактов по поставке в военное ведомство электропродукции и кабелей. Ослабление контроля за качеством продукции на 1,2 млрд руб. и «общее покровительство» поставщикам господин Популовский оценил в 11 млн руб., которые получил в течение трех лет в качестве взяток. Его сообщник майор Григорий Зорин отделался условным сроком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, решение по делу полковника Популовского вынес 28 октября судья Солнечногорского гарнизонного военного суда Константин Нелин по итогам разбирательства, длившегося с марта этого года. «Доказательства, собранные военными следственными органами СКР, признаны судом достаточными для приговора бывшему начальнику 4924-го военного представительства Минобороны России Ивану Популовскому»,— сообщили “Ъ” в Главном военном следственном управлении (ГВСУ) СКР. За два эпизода получения взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) он приговорен к десяти годам строгого режима и лишен звания полковника. Как уточнили представители следствия, ранее по этому же делу был осужден экс-подчиненный Ивана Популовского по службе в военпредстве майор Григорий Зорин. Впрочем, он получил пятилетний условный срок, также лишившись воинского звания.

По данным ГВСУ СКР, еще в 2021 году госзаказчиком в лице Минобороны были заключены контракты с ОАО «Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский институт кабельной продукции» (ВНИИКП) и ЗАО «Торговый дом “Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности”». Стоит отметить, что ВНИИКП, чей комплекс зданий расположен на шоссе Энтузиастов в Москве, ведет свою историю с 1947 года, когда он постановлением Совета министров СССР был преобразован из центральной научно-исследовательской лаборатории главного управления кабельной промышленности. Институт был организован «с целью проведения научно-исследовательских и экспериментальных работ, связанных с внедрением в производство новых типов кабельных изделий, новых видов материалов и улучшением производства кабельной продукции». Одним из крупнейших заказчиков стало военное ведомство, которое закупает различные виды кабелей в рамках гособоронзаказа через управление военных представительств Минобороны.

Как установили следователи ВСУ СКР по Москве, через военпредство №4924, которым руководил полковник Иван Популовский, шли поставки электропродукции и кабелей на более чем 1,2 млрд руб.

Договора были заключены с ВНИИКП и действующим при нем еще с 1997 года торговым домом в рамках различных договоров, включая межзаводские.

«В 2021 году представители предприятий вступили в сговор с Популовским и Зориным с целью ослабления контроля при осуществлении приемки товаров, а также получения иных привилегий и преференций при исполнении государственного оборонного заказа в обмен на получение взятки»,— пояснили в ГВСУ СКР. По словам представителей следствия, за три года вплоть до задержания осенью прошлого года офицеры получили за попустительство и «общее покровительство» в общей сложности свыше 11 млн руб. незаконного вознаграждения. При этом в ходе следствия, как сообщал СКР после возбуждения уголовного дела, оба фигуранта свою вину признали. Отдельно отмечалось, что процессуальная оценка будет дана и действиям взяткодателей. Впрочем, пока данных о привлечении их к ответственности нет. Не исключено, что в обмен на изобличающие показания в отношении сотрудников 4924-го военпредства к ним были применены санкции примечания к ст. 291 (дача взятки) УК, по которому лица, активно сотрудничавшие со следствием, ставшие жертвой вымогательства или добровольно сообщившие о преступлении, освобождаются от уголовной ответственности.

Сергей Сергеев