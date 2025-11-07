Компания Gunvor отзывает предложение о покупке активов ЛУКОЙЛа

Международный нефтетрейдер Gunvor отзывает свое предложение о покупке иностранных активов российского ЛУКОЙЛа (MOEX: LKOH). Ранее Минфин США отказал компании в выдаче лицензии.

«Заявление министерства финансов США о Gunvor в корне неверно и ложно… В то же время Gunvor отзывает свое предложение о приобретении зарубежных активов ЛУКОЙЛа»,— написано в сообщении трейдера в соцсети X.

Минфин США ранее заявил, что не выдаст Gunvor лицензию на ведение бизнеса до тех пор, пока на Украине не завершатся боевые действия. После введения американских санкций ЛУКОЙЛ собирался продать свои зарубежные активы трейдеру.

