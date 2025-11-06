Продажи «Москвичей» упали в октябре на 42%

В октябре в России было продано 1,6 тыс. автомобилей «Москвич». Это на 42% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил сооснователь и директор «Автостата» Сергей Целиков.

С начала года падение продаж составило 27%. Рыночная доля «Москвича» составила в октябре 1%. По итогам 10 месяцев — 1,2%. Самыми популярными моделями с начала года стали «Москвич 3», «Москвич 6», «Москвич 5», «Москвич 8» и электромобили «Москвич 3Е».

Всего в октябре было продано 165,7 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 35% больше месяц к месяцу, но на 3,2% меньше год к году. Лидерами по продажам в прошлом месяце стали Lada, Haval и Geelу.

