Что взрыв грядущий нам готовит

5 ноября президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором обсуждалась возможность возобновления ядерных испытаний в ответ на активность Соединенных Штатов Америки. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников утверждает, что этот Совбез очень даже напоминает ему другой, расширенный, в феврале 2022 года, но все-таки отличия оказались радикальными. Хотя это и не сразу выяснилось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На заседании Совбеза не было улыбающихся людей

Фото: пресс-служба президента РФ На заседании Совбеза не было улыбающихся людей

Фото: пресс-служба президента РФ

Это тот случай, когда стоит перечислить тех, кто кроме Владимира Путина участвовал в совещании.

За столом сидели председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, министр обороны Андрей Белоусов, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, министр транспорта Андрей Никитин (единственный на заседании министр, кроме коллеги из Министерства обороны: должны были обсуждать безопасность на транспорте), глава Росгвардии Виктор Золотов и начальник Генштаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

То есть это был максимально боевой состав. Не хватало только министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Причем его действительно не хватало. Как пояснили мне информированные источники, он «согласованно отсутствовал». Формулировка была в каком-то смысле выдающейся.

— Основной вопрос у нас сегодня обеспечение безопасности на транспорте. Докладчик — министр транспорта Андрей Сергеевич Никитин,— сообщил президент.

— Владимир Владимирович, можно не по повестке? — попросил слова Вячеслав Володин.

То есть на самом деле он должен был предложить ту повестку, к которой все в первую очередь и готовились.

И он предложил.

— Да, пожалуйста, прошу вас,— откликнулся Владимир Путин.

— Учитывая, что Трамп (Дональд Трамп, президент США.— А. К.) недавно буквально заявил, что Соединенные Штаты Америки возобновляют испытания ядерного оружия, депутаты задают вопрос и в целом обеспокоены ситуацией,— взволнованно рассказал Вячеслав Володин.— Потому что это понятно, куда может мир сподвигнуть!

К гонке вооружений, больше некуда. Причем ядерных.

И вряд ли после заявлений о новом российском сверхоружии можно было думать, что господин Трамп останется безучастен к ним. Как-то он, и сам человек волнующийся, должен был среагировать. И вот он среагировал.

— Поэтому, исходя из того, что два года назад вы со своей стороны сказали, что, если США вернутся к испытаниям ядерного оружия, со своей стороны Россия имеет полное право сделать то же самое,— констатировал Вячеслав Володин.— Можно по этой теме, которая волнует практически каждого депутата (Вячеслав Володин продолжал волноваться и подчеркивал, что его интерес в этом деле вызван профессиональными причинами, то есть обеспокоенностью депутатского корпуса.— А. К.), и вопросы эти звучат, пояснить: какие с нашей стороны будут шаги и действия? Учитывая, что тема крайне важная и тем более что президент Соединенных Штатов Америки по ней высказался.

— Да, действительно, это вопрос серьезный,— согласился Владимир Путин.— Давайте коллег послушаем.

Что ж, это было, мягко говоря, не обычное заседание. Трансляция с обычных заседаний (посвященных, например, безопасности на транспорте) занимает примерно полминуты. А сейчас трансляция грозила затянуться просто даже на неопределенное время.

Оставалось понять, кому она прежде всего грозила. Впрочем, и это было предсказуемо.

Верховный главнокомандующий предоставил слово министру обороны.

Андрей Белоусов был готов к разговору и сразу сказал кому.

— Мы, безусловно, должны ориентироваться не только и не столько на заявления и высказывания политических деятелей, американских должностных лиц, но прежде всего на действия Соединенных Штатов Америки,— доложил он.— А эти действия однозначно свидетельствуют об активном наращивании Вашингтоном стратегических наступательных вооружений.

И он перечислил:

— Во-первых, Белый дом последовательно вышел из действовавших многие годы договоров в сфере сокращения и ограничения вооружений. В 2002 году — из Договора по ПРО, в 2019 году — из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, в 2020 году — из Договора по открытому небу. Поэтому возможный отказ США от моратория на проведение ядерных испытаний может стать вполне логичным шагом Вашингтона по разрушению системы глобальной стратегической стабильности в мире.

Еще несколько слов — и заседание Совбеза уже обещало стать историческим. Очень уж глобальными были темы, на которые обратил внимание Вячеслав Володин. А ведь могли бы и правда сосредоточиться на безопасности на транспорте.

Но сейчас речь шла как минимум о безопасности мирового транспорта.

— Второе,— продолжал Андрей Белоусов.— США осуществляют форсированную модернизацию своих стратегических наступательных вооружений.

Идут работы по созданию новой межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel с новой ядерной боеголовкой. Ее дальность стрельбы составит 13 тыc. км. Ведутся работы по перспективной стратегической атомной подводной лодке Columbia на замену Ohio. Разрабатывается новый тяжелый бомбардировщик B-21 Raider. Разрабатывается крылатая ракета с ядерной боевой частью и так далее. Предусматривается расконсервация 56 пусковых установок на 14 подводных лодках типа Ohio — хочу подчеркнуть, именно расконсервация — и их полная загрузка баллистическими ракетами Trident II. Проводятся подготовительные мероприятия для обратного переоборудования 30 стратегических бомбардировщиков B-52H в носители ядерного оружия.

Правда, как мы могли убедиться в последние дни, все, что у них разрабатывается, у нас уже разработано. Причем на весь XXI век.

Они, конечно, должны были содрогнуться — и ответить. Так начинается гонка ядерных вооружений, в которой однажды участвовал Советский Союз.

— Третье,— невозмутимо продолжал Андрей Белоусов.— Американцы приступили к реализации программы «Золотой купол», предусматривающей как противоракетный перехват, так и достартовое поражение ракет России и Китая.

Тут уж и не до Украины было. На заседании Совбеза, без сомнения, решалась судьба человечества.

— Четвертое,— доложил Андрей Белоусов.— На вооружение Соединенных Штатов, армии США в конце текущего года планируется принятие нового ракетного комплекса средней дальности Dark Eagle с гиперзвуковыми ракетами с дальностью стрельбы 5,5 тыс. км. В дальнейшем предусматривается развертывание этого комплекса в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Подлетное время с территории Германии, где планируется разместить данный ракетный комплекс, до объектов центральной части России составит около шести-семи минут.

И лучше бы нам этого не знать. Но заседание Совбеза было, как мы видим, бесконечно открытым. Для чего? Чтобы были услышаны слова Верховного главнокомандующего, который выслушал бы все это и принял единственно верное решение.

— И пятое,— где-то бессердечно заканчивал Андрей Белоусов (а на самом деле мы не знаем, что творилось у него на душе.— А. К.).— Вашингтон регулярно проводит учения стратегических наступательных сил. Последнее такое учение — Global Thunder 2025 — с отработкой вопросов, хочу это подчеркнуть, превентивного нанесения ракетных ядерных ударов по российской территории состоялось в октябре текущего года.

Пора было делать выводы:

— Говоря в целом, это единый комплекс мероприятий, включающий в том числе возможные планы США по проведению ядерных испытаний, которые существенно повышают уровень военной опасности для России.

— Из этого вытекает,— сообщил Андрей Белоусов,— что мы должны поддерживать наш ядерный потенциал в готовности к нанесению противником неприемлемого ущерба в любых условиях и обстановке и действовать адекватно в ответ на шаги Вашингтона в интересах гарантированного обеспечения безопасности нашей страны.

Наконец прозвучал главный вывод:

— С учетом вышеизложенного считаю целесообразным подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям начать немедленно. Готовность сил и средств Центрального полигона на архипелаге Новая Земля позволяет обеспечить ее проведение в сжатые сроки.

Следующий логичный вывод из его слов: гонка ядерных вооружений готова стартовать, причем, похоже, невиданными темпами. Что ж, да, страшно. Но так ведь и должен говорить министр обороны. Чтоб было страшно.

— Спасибо,— поблагодарил Верховный главнокомандующий.— Я по первому вопросу для участия в работе пригласил и начальника Генерального штаба... по основному вопросу... Поскольку возник этот, попросил бы и Валерия Васильевича (господина Герасимова.— А. К.) тоже высказаться на эту тему, пожалуйста.

— То, что американская сторона не дает официальных пояснений на заявление президента Трампа по вопросу возобновления ядерных испытаний, не дает оснований полагать, что Соединенные Штаты не приступят в ближайшем будущем к подготовке, а затем и к проведению ядерных испытаний,— доложил господин Герасимов.— Американская сторона и далее может уклоняться от официальных объяснений, но это ничего не меняет, потому что если мы сейчас не примем соответствующие меры, то будет упущено время и возможности по своевременному реагированию на действия Соединенных Штатов, так как времени на подготовку ядерных испытаний в зависимости от их вида необходимо от нескольких месяцев до нескольких лет.

То есть необходимо провести превентивное ядерное испытание.

— Нам известны высказывания ряда высокопоставленных американских должностных лиц о возобновлении в США ядерных испытаний, и анализ этих заявлений свидетельствует о нацеленности Вашингтона на их подготовку и проведение,— мрачно добавил Валерий Герасимов.

— Что касается разъяснений,— кивнул Владимир Путин,— то многим коллегам поступила телеграмма из Министерства иностранных дел (России.— А. К.) от нашего посла в Вашингтоне на эту тему.

Ясно, что ничего утешительного из того, что могло бы сбить накал страстей, в телеграмме не содержалось.

— Сергей Евгеньевич, у вас есть это? — озабоченно интересовался судьбой телеграммы Верховный главнокомандующий у главы СВР господина Нарышкина.

Надо было признать: все ходы тут расписаны и записаны. Мероприятие было подготовлено на высоком организационном и идейном уровне.

— Да, Владимир Владимирович,— кивнул Сергей Нарышкин,— несколько дней назад поступила телеграмма от посла (России в США.— А. К.) Дарчиева, в которой он пишет о том, что наши дипломаты связались с аппаратом Совета национальной безопасности США и Госдепартаментом США для прояснения существа резонансных высказываний президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Наши коллеги-дипломаты поинтересовались, что конкретно имелось в виду в прозвучавшем накануне заявлении относительно данных лидером Соединенных Штатов Америки указаний Пентагону о немедленном переходе к испытаниям ядерных вооружений, и попросили разъяснений в СНБ и в Госдепе. На что представители и Белого дома, и Государственного департамента США уклонились от предметной реакции и заверили, что доложат информацию «наверх» и свяжутся с российской стороной, если будет, мол, сочтено необходимым дать пояснения по существу поднятых российскими дипломатами вопросов.

Вот это был уровень разговора с Соединенными Штатами. Говорили, а вернее, молчали друг с другом две сверхдержавы. И о чем — о судьбе человечества.

— Сергей Кужугетович,— обратился Владимир Путин к секретарю Совбеза господину Шойгу,— я знаю, что Совет безопасности занимался тоже этим вопросом и анализировал то, что происходит в этой связи в правящих кругах, как у нас принято говорить, самих Соединенных Штатов. У вас есть на этот счет что-то, что вы могли бы пояснить?

Согласованно присутствующий Сергей Шойгу сейчас должен был выступить, так сказать, по ведомству Сергея Лаврова.

— Да, Владимир Владимирович, безусловно,— подтвердил господин Шойгу.

Он мог пояснить:

— И до обращения нашего посла, и после звучат разного рода заявления, направленные в основном на одну цель. После крайнего (последнего.— А. К.) заявления, которое сделал президент Соединенных Штатов 3 ноября, вышло его большое интервью, в котором он несколько раз заявил, что Соединенные Штаты возобновят испытания ядерного оружия, при этом обвинил и Россию, и Китай в проведении таких тестов, таких испытаний!

Сергей Шойгу налетал, казалось, ястребом (кто-то же должен.— А. К.):

— Следом за ним или перед ним министр обороны Хегсет (Пит Хегсет.— А. К.) уже отрапортовал, что Пентагон оперативно выполняет распоряжение американского президента о возобновлении испытаний ядерного оружия. Далее вице-президент Соединенных Штатов Вэнс (Джей Ди Вэнс.— А. К.) отметил, что иногда ядерный арсенал нужно протестировать, чтобы убедиться, что он работает должным образом. И вторит ему спикер Палаты представителей Джонсон (Майк Джонсон.— А. К.), утверждающий, что возобновление испытаний является демонстрацией силы, необходимой для поддержания мира и сдерживания России и Китая!

Всех так сразу и не перечислить, однако Сергей Шойгу постарался:

— Глава Министерства энергетики Райт (Крис Райт.— А. К.), который, собственно, отвечает за ядерные испытания в Соединенных Штатах, заявил, что тестирование будет касаться новых систем, и это будут неядерные взрывы. Глава комитета по разведке Сената Конгресса США Коттон (Том Коттон.— А. К.), в свою очередь, отметил, что речь идет не о масштабных испытаниях с «ядерными грибами» в пустыне или южной части Тихого океана, а о небольших контролируемых подземных взрывах, что, по сути, является таким испытанием ядерного оружия. Это позволит США — я цитирую! — протестировать как системы, давно принятые на вооружение, так и перспективные образцы ядерного оружия.

Вывод, между прочим, был не такой уж ястребиный:

— На основе анализа всех этих высказываний и всех этих заявлений нам не совсем понятны дальнейшие действия и шаги Соединенных Штатов Америки в части проведения либо непроведения испытаний ядерного оружия.

Очевидно, этот вывод, как и остальные выводы, пусть самые смелые, должны были всего-навсего подготовить заключительное слово Верховного главнокомандующего. А оно должно же было выглядеть сбалансированным.

— Александр Васильевич,— теперь Владимир Путин обращался к директору ФСБ (и только министр транспорта Андрей Никитин, вольный пока слушатель, крутил головой, переводя взгляд с одного докладчика на другого: нет, это была не его игра.— А. К.),— ваша служба занимается проблемами, известно, противодействия прежде всего иностранным разведкам на территории Российской Федерации, но тем не менее есть и часть вашей работы, связанная с деятельностью спецслужб за рубежом. У вас какое мнение на этот счет?

— Владимир Владимирович, конечно же, ситуация очень непростая, сложная,— поддержал разговор господин Бортников.— И я согласен с тем, что к этому нужно отнестись очень серьезно, но возникает очень много вопросов, для того чтобы принять конкретное решение, считаю. В связи с этим, Владимир Владимирович, я прошу вас дать нам время, для того чтобы в этом во всем досконально разобраться и подготовить соответствующие предложения.

Чем-то этот Совбез уже давно напоминал другой такой же, хотя этот был и не такой расширенный, как в феврале 2022 года.

Но все-таки этот был фактически идеально выстроен. И нерва того не было. Даже близко.

И слава Богу.

— Хорошо,— кивнул Верховный главнокомандующий.— Я пометил некоторые высказывания ваши и ваши мнения и хотел бы отметить, что Россия всегда неукоснительно придерживалась и придерживается обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и планов отойти от этих обязательств у нас нет.

То есть испытаний ядерного оружия в ближайшее время не будет.

Это выглядело даже неожиданно после всего, что было сказано.

Хотя теперь можно сказать, что и предсказуемо.

А только все могло быть и по-другому.

— Вместе с тем,— продолжил президент России,— действительно, еще в послании Федеральному собранию в 2023 году мною было сказано, что в случае, если Соединенные Штаты либо другие государства—участники соответствующего договора проведут такие испытания, то и Россия тоже должна будет соответствующим образом предпринять адекватные ответные действия. В связи с этим я поручаю Министерству иностранных дел, Министерству обороны Российской Федерации, специальным службам и соответствующим гражданским ведомствам сделать все для того, чтобы собрать дополнительную информацию по этому вопросу, провести ее анализ на площадке Совета безопасности и внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.

Происшедшее на Совбезе оказалось, таким образом, предупреждением: не стоит отвечать на нашу активность. На «Буревестник», на «Посейдон»... Постарайтесь не думать об этом. Просто не надо. Никому. Забудьте. Держите себя в руках. Мы же держим. И себя. И вас.

— Давайте из этого будем исходить,— заявил Владимир Путин.— Давайте перейдем к основному вопросу сегодняшней повестки дня.

Андрей Никитин наконец оживился.

Андрей Колесников