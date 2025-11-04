Тайны мадридского двора

Президент Финляндии Александр Стубб предложил провести встречу президентов России и США на саммите G20 в ЮАР. Неожиданная инициатива одного из наиболее непримиримых европейских противников Москвы предшествовала состоявшейся 4 ноября в Мадриде секретной встрече «коалиции желающих» по поддержке Украины. Закрытый формат совещания обусловили критическая для ВСУ ситуация на фронте и отсутствие у Евросоюза средств на финансирование Украины при отказе Вашингтона выделять деньги на эти цели. Тем временем администрация Дональда Трампа обратилась с призывом прекратить конфликт не к Москве, а к Киеву, похоже осознавая, что положение Украины имеет тенденцию к ухудшению.

Фото: Kent Nishimura / Reuters Президент Финляндии Александр Стубб, всегда выступавший против двустороннего диалога России и США по Украине, вдруг призвал к скорейшей встрече российского и американского лидеров

Неожиданное предложение Александра Стубба, который до последнего времени занимал предельно жесткую позицию по отношению к России, призывая президента Трампа вооружать Украину, а не вести диалог с Москвой, 3 ноября обнародовала телерадиокомпания Yle. Как следует из ее сообщения, по мнению президента Стубба, перед миром стоят столь серьезные проблемы, что возникла необходимость в скорейшей встрече лидеров России и США. В связи с этим Стубб предложил провести встречу Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20, который пройдет 22–23 ноября в Йоханнесбурге.

Предложение президента Финляндии застало врасплох всех, учитывая, что, во-первых, ни Путин, ни Трамп вообще не планируют участвовать во встрече лидеров G20 в ЮАР, во-вторых, планы нового российско-американского саммита в Будапеште уже существуют, однако ранее их реализацию поставил на паузу сам Дональд Трамп. После этого о нежелании проводить встречу ради встречи, без конкретных договоренностей по Украине, сообщила и Москва.

«На данном этапе у нас нет подтверждения такой встречи»,— заявил агентству ТАСС официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья в связи с предложением Стубба.

Комментируя инициативу президента страны, член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема написал в соцсети Х, что вынужденный разворот в позиции Александра Стубба отражает исчерпанность возможностей проводить прежний жесткий курс по отношению к России. «Президент Стубб предложил провести мирные переговоры на саммите G20 в ЮАР, чтобы положить конец конфликту на Украине. Казалось бы, что изменилось с тех пор, как он заявлял, что Россия понимает только язык силы? Причиной стали истощение финской экономики из-за поддержки Киева и потеря миллиардов евро из-за санкций против России. Возможно, именно поэтому взгляды Стубба на Россию изменились»,— отмечает Мема.

Предложение финского президента было сделано в условиях продолжающегося наступления российской армии и ухудшающейся с каждым днем ситуации, в которой оказалась попавшая в окружение группировка ВСУ сразу в трех городах ДНР — Красноармейске (Покровске), Купянске и Димитрове (Мирнограде). По информации Минобороны РФ, все попытки деблокировать украинские подразделения оказываются безрезультатными.

Ухудшение ситуации для Киева на линии боевого соприкосновения и все более туманные перспективы планов дальнейшей военной поддержки Украины заставили ее западных союзников из так называемой коалиции желающих собраться 4 ноября на закрытую встречу в Мадриде, о которой сообщила газета El Mundo. По информации издания, в совещании приняли участие представители 35 стран.

Встреча проводилась в условиях максимальной секретности — ее участников предупредили о запрете на пользование мобильными телефонами и попросили не публиковать информацию в соцсетях, чтобы избежать утечек.

Как отмечает El Mundo, вынесенные на обсуждение два блока вопросов касались поиска путей увеличения военной помощи Киеву и выработки общего подхода европейских союзников по вопросу гарантий безопасности для Украины.

Вопрос о дальнейшем финансировании Украины завис в воздухе после того, как сначала о нежелании США оставаться ее донором сообщила администрация президента Трампа, переложив бремя расходов на Европу, а затем с этой задачей не справились и европейские союзники Киева. На состоявшемся 23 октября саммите ЕС в Брюсселе его участники так и не смогли согласовать предложение Еврокомиссии использовать замороженные активы ЦБ РФ как основу для кредита Украине. Как ожидается, после осечки в октябре этот вопрос будет повторно рассмотрен на заседании Европейского совета 18–19 декабря.

Учитывая, что все страны Евросоюза сходятся во мнении о том, что они не должны продолжать финансировать оборону Украины за счет своих национальных бюджетов, наиболее предпочтительным для Еврокомиссии остается вариант с использованием российских суверенных активов на сумму €210 млрд.

Однако против этого плана на последнем саммите ЕС решительно выступил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер, потребовавший от всех европейских союзников полностью разделить финансовые риски его страны, где хранятся российские активы, в случае их присвоения Еврокомиссией.

Он предупредил, что Россия в качестве ответных мер может начать изымать западные активы на своей территории и в дружественных юрисдикциях, в результате чего Москва «может остаться в выигрыше», а пострадавшие западные инвесторы придут за выплатами к правительству Бельгии.

Как отмечает газета Corriere della Sera, Италия и Франция вслед за Бельгией выступают против передачи Украине российских активов в рамках «репарационного кредита», опасаясь брать на себя финансовую ответственность, если позднее использование этих активов признает незаконным международный суд.

Кроме того, Corriere della Sera напоминает о том, что Европа осталась без поддержки США в финансировании Киева и в связи с этим пока неясно, как и кем будут выделены €60 млрд на нужды Украины, которые потребуются ей уже в 2026 году.

До сих пор финансовая помощь Украине только росла — с €74 млрд в 2022 году до €79 млрд в 2023-м и €89 млрд в 2024-м, при этом доля США была немного больше европейской части. «Теперь же Европа осталась в одиночестве в поддержке бюджета Киева, потому что администрация Трампа прервала переводы и займы в любой форме»,— отмечает издание.

Британский журнал The Economist приводит свои расчеты, согласно которым Украине потребуется около $400 млрд в течение следующих четырех лет, чтобы продолжить войну.

На этом фоне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз исчерпал свои возможности по оказанию военной помощи Украине. «Вот почему Брюссель так нервничает. Вот почему они хотят конфисковать российские активы, пересмотреть систему финансирования ЕС и взять новые кредиты. Мы против этого. Венгрия не обязана финансировать Украину. У нас нет для этого никаких оснований: ни политических, ни экономических, ни моральных»,— подчеркнул Виктор Орбан в преддверии своей встречи с президентом Трампом в Вашингтоне, намеченной на 7 ноября. По его словам, такого же мнения придерживается ряд других стран, но, в отличие от них, Венгрия говорит об этом открыто.

Тем временем администрация Трампа обратилась с призывом прекратить конфликт не к Москве, а к Киеву, похоже осознавая, что положение Украины имеет тенденцию к ухудшению. Посетивший со своим первым визитом Украину постпред США при НАТО Мэттью Уитакер, встретившийся с премьер-министром Денисом Шмыгалем и президентом Владимиром Зеленским, заявил своим собеседникам в Киеве о необходимости искать пути завершения конфликта, а не его продолжения.

Новое заявление журналистам сделал и президент Трамп, высказавший предположение о том, что конфликт на Украине удастся урегулировать в течение нескольких месяцев. «Иногда нужно просто дать событиям развиваться. Они воюют, и воюют ожесточенно… Иногда нужно позволить ситуации дойти до предела, чтобы все сами это поняли»,— заявил Дональд Трамп.

Сергей Строкань