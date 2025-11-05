Регионам доставили курьеров

Количество зарегистрированных в России курьерских компаний за год выросло на 16%. Рынок развивается за счет популяризации сервисов доставки продуктов питания в регионах и развития интернет-розницы. Но темпы роста постепенно замедляются. Потребители все чаще стремятся получать заказы в пунктах выдачи, а продовольственные ритейлеры отказываются от услуг курьерских компаний, развивая собственную доставку. Небольшие игроки в связи с этим задумываются об уходе с рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

На конец сентября в России было зарегистрировано 16,1 тыс. компаний, специализирующихся на предоставлении курьерских услуг, подсчитали в сервисе Rusprofile. Год к году показатель вырос на 16%. Количество новых регистраций увеличилось на 12%, до 4,3 тыс. Позитивный тренд прослеживается в контексте общего роста рынка. Согласно Росстату, объем оказанных населению курьерских услуг в январе—сентябре 2025 года составил 49,8 млрд руб. Год к году показатель увеличился на 26,74%. Хотя по итогам 2024 года рост был более выраженным — на 36,08%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Рост рынка доставки президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов связывает с развитием электронной коммерции, в первую очередь в категории продуктов питания. Рост e-grocery в этом году он оценивает в 50–60% в целом по стране. В отдельных регионах, где доставка продуктов питания начала развиваться позже, темп достигает 80–90%. В Data Insight ждут роста e-grocery в 2025 году на 33%, до 1,6 трлн руб. Несмотря на позитивный в целом тренд, развитие этого направления замедляется. Для работы профильных сервисов появляется все больше ограничений, а сами потребители стремятся рационализировать траты (см. “Ъ” от 18 августа).

Руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» компании Strategy Partners Роман Самойлов обращает внимание на активную экспансию курьерских услуг в удаленные от региональных центров населенные пункты.

Здесь доставка открывает доступ к большому ассортименту товаров без необходимости поездки в крупный город, считает он. В регионах активно стремятся развиваться крупные ритейлеры и интернет-розница, предлагающие потребителям доставку товаров.

Хотя гендиректор Pony Express Александр Тимофеев считает, что потребители в большей степени ориентируются на получение товаров в пунктах выдачи заказов (ПВЗ). Это может быть связано с ростом предложения. По данным «Яндекс Карт», на начало октября в России работали 20,8 тыс. ПВЗ. Год к году показатель вырос на 37%. Это частично сдерживает рост рынка курьерских услуг, считает господин Тимофеев. Именно из-за переориентации на ПВЗ рынок доставки, по его мнению, растет медленнее маркетплейсов.

В то же время крупные ритейлеры, по словам Александра Тимофеева, отказываются от аутсорсинга в пользу развития собственных служб доставки. Это позволяет бизнесу осуществлять полный контроль над логистической цепочкой, регулировать качество услуг, клиентский опыт, интегрировать доставку в другие бизнес-процессы и т. д. Одновременно ритейлерам с собственными курьерскими службами, как правило, проще реагировать на сезонные всплески спроса. На первых этапах развития компании аутсорсинг более эффективен, но по мере роста оборотов бизнес достигает точки, в которой инвестиции в собственную доставку становятся экономически целесообразными, считают в СДЭК.

Сдерживать рост рынка курьерских услуг может и дефицит кадров.

Президент ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России Александр Митюков называет конкуренцию за рабочие руки стабильно высокой и она предполагает постоянный рост фонда оплаты труда. По данным SuperJob, в октябре 2025 года средняя зарплата курьеров в Москве увеличилась на 38% год к году, до 132 тыс. руб. в месяц.

Коммерческий директор «Курьер Сервис Экспресс» Сергей Волчков отмечает, что работающие на рынке курьерские компании все больше стремятся к консолидации, вступая в альянсы с крупными игроками. Такая практика позволяет небольшим структурам преодолевать экономические трудности, а крупным игрокам — расширять спектр предлагаемых услуг и диверсифицировать предложения, рассуждает он. Эксперт приводит в пример сделку по поглощению «Яндексом» службы доставки Boxberry (см. “Ъ” от 17 апреля). Господин Волчков предполагает, что тенденция сохранится и в дальнейшем.

Директор по маркетингу DPD в России Алексей Мерзляков считает, что уходить с рынка будут крупные и мелкие игроки. Рынок, по его мнению, продолжат консолидировать несколько крупных компаний, сотрудничающих с маркетплейсами. В СДЭК предполагают, что активное развитие сохранит лишь формат экспресс-доставки. Основной объем товаров потребители, по мнению компании, будут стремиться получать в ПВЗ.

Мария Бархатова, Дарья Андрианова