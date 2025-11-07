Над маркетплейсами навис груз ответственности

«Общественная потребительская инициатива» предлагает ужесточить контроль над интернет-розницей. По ее оценкам оборот теневого импорта, поступающего в Россию по так называемым карго-схемам, может превышать 810 млрд руб. Речь в основном о потребительских товарах из Китая, которые селлеры на маркетплейсах и представители несетевой розницы ввозят в страну без оплаты пошлин и оформления документов. Из-за этого бюджет страны может недополучать 200–400 млрд руб. в год.

Годовой объем теневого импорта в Россию товаров по «карго-схемам» достигает $10–15 млрд (от 811,9 млрд до 1,23 трлн руб.). Такую оценку в своих обращениях в правительство РФ, Минфин, Федеральную таможенную службу (ФТС) и Федеральную налоговую службу (ФНС) приводит организация «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ; копии писем есть у “Ъ”). В правительстве обращение общественников перенаправили в Минэкономики и Минпромторг, следует из поступившего в организацию ответа. “Ъ” отправил туда запросы. В Минфине пояснили, что письмо ассоциации получено, ее предложения будут рассмотрены.

«Карго-схемы» подразумевают упрощенные или обходные логистические цепочки. Эксперты ОПИ в своем докладе поясняют, что, как правило, речь о товарах, которые российские предприниматели выбирают на китайских B2B- и B2C-площадках. Это Alibaba, 1688.com, Taobao и Pinduoduo. Их доставка осуществляется через посредников, без оформления пакета сопроводительных документов. Услуги оплачиваются наличными, через счета физических лиц или ориентированные на них платежные системы. Товарные партии поступают на расположенные в Китае склады, где идет их деперсонализация.

Доставка в Россию грузов по «карго-схемам» впоследствии происходит в основном автотранспортом. Это может быть прямой ввоз из Китая либо через Казахстан и Киргизию, уточняют в ОПИ. Коммерческой директор «Скиф-Карго» Михаил Коптев добавляет, что поставки также могут идти через Узбекистан и частично через Армению. Товары оформляются как «личные посылки» или «некоммерческие партии». Само распространение схемы эксперт связывает с проблемами при проведении трансграничных платежей, ростом стоимости «белой логистики».

Глава логистической компании «Оптималог» Георгий Властопуло говорит, что совокупный объем импорта из Китая колеблется в диапазоне $100–120 млрд в год. Оценка ОПИ предполагает, что 10–15% от него идет по серым каналам. Подсчет эксперт называет корректным, хотя и не исключает, что показатель может быть больше. Михаил Коптев считает, что в рамках «карго-схем» в Россию может поступать 10–20% китайского импорта в сегменте мелкорозничной торговли. Почти весь объем, по его словам, формируют товары массового спроса, которые легко продать на маркетплейсах и в несетевой рознице: это электроника, одежда, обувь, товары для дома, бытовая техника.

Заместитель гендиректора по развитию ГК «Деловые линии» Дмитрий Хрущалев подсчитал, что серая схема поставок обходится в среднем на 20–30% дешевле. Президент таможенно-логистического брокера КВТ Юлия Шленская говорит, что многие предприниматели опасаются «административных барьеров при таможенном оформлении товаров». Эксперт добавляет, что для селлеров на маркетплейсах также важна высокая скорость доставки, особенно в предновогодний сезон.

Гендиректор ERP-сервиса «МойСклад» Аскар Рахимбердиев замечает, что «карго-схемы» были распространены на рынке интернет-торговли всегда. Вырасти масштаб проблемы, по его мнению, мог с увеличением числа небольших продавцов и общей заинтересованности в параллельном импорте. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов считает неверным сужать масштаб проблемы до селлеров маркетплейсов, хотя их продажи легко отследить. «Сложнее такие факты выявлять на розничном рынке в целом, где контрабандный товар активно распространяется»,— говорит он.

Инициатива ОПИ прозвучала из-за общего усиления таможенного контроля. Дополнительные проверки властей, направленные на контроль соблюдения действующих норм, ранее уже привели к формированию заторов на границе России и Казахстана (см. “Ъ” от 31 октября). Основной мотивацией проверок считается пополнение бюджета. В ОПИ считают, что из-за «карго-схем» бюджет недополучает 400 млрд руб. в год. Георгий Властопуло считает эту оценку завышенной, полагая, что речь идет скорее о 200 млрд руб. в год.

Для борьбы с «карго-схемами» эксперты ОПИ предложили властям пакет мер. Речь идет о законодательном закреплении принципа по проверке контрагентов, введении солидарной ответственности цифровых платформ и торговых площадок, вовлечении в контроль грузоперевозчиков и экспедиторов, механизмах внесудебной блокировки и общем ужесточении ответственности. Эксперты говорят также о необходимости расширения системы маркировки «Честный знак», внедрения механизмов автоматического контроля происхождения товаров на маркетплейсах через подключение к базам ФТС.

Дмитрий Хрущалев не сомневается, что серых схем на рынке станет меньше: цена риска растет. Обратной стороной этого процесса может стать увеличение потребительских цен. Михаил Коптев считает, что потребительские товары могут подорожать на 10–20% при быстром переходе на параллельный импорт через официальные схемы и на 25–40%, если к этому добавится рост издержек на оформление и валютные риски.

