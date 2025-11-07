Трамп: Узбекистан планирует вложить $35 млрд в экономику США за три года

Президент США Дональд Трамп объявил о «невероятной» торгово-экономической сделке с Узбекистаном. По его словам, страна инвестирует в основные американские секторы около $35 млрд за три года.

«В течение следующих трех лет Узбекистан будет закупать и инвестировать почти $35 млрд, а в течение следующих 10 лет — более $100 млрд в ключевые американские секторы»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social. Он отметил, что Узбекистан будет инвестировать в отрасль полезных ископаемых, авиацию, производство автозапчастей, инфраструктуру, сельское хозяйство, энергетику, химическую промышленность и информационные технологии.

Господин Трамп поблагодарил коллегу из Узбекистана Шавката Мирзиёева, а также выразил надежду на дальнейшие долгие и продуктивные отношения двух стран.

Накануне в Белом доме прошла встреча руководителей стран Центральной Азии в формате С5+1. На ней Шавкат Мирзиёев заявил, что никто из предшественников Дональда Трампа не поддерживал с центральноазиатскими странами таких крепких связей. «В Узбекистане мы называем вас президентом мира»,— заключил господин Мирзиёев.