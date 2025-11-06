ВТБ качнул ипотеку

Крупнейшие банки планомерно наращивали выдачу ипотечных кредитов с начала 2025 года, в результате сентябрьский показатель — 390 млрд руб.— втрое превысил результат января. Выпал из общей тенденции лишь ВТБ (MOEX: VTBR), который демонстрировал резкие колебания объема выдачи, в сентябре впервые с начала года уступив Альфа-банку. Эксперты связывают такую динамику с интеграцией дочерних банков и ограничениями по капиталу.

По итогам сентября 2025 года десятка крупнейших банков увеличила выдачу ипотечных кредитов до 390 млрд руб., следует из данных «Дом.РФ». Это более чем в три раза превышает результаты января 2025 года. При этом у большинства банков наблюдался стабильный рост. Сбербанк с начала года нарастил выдачи более чем в 4 раза, до 265,9 млрд руб. в сентябре, банк «Дом.РФ» показал рост более чем в 5 раз, до 20,5 млрд руб., Совкомбанк — почти в 2 раза, до 13,8 млрд руб.

При этом ВТБ демонстрировал резкие колебания — рост до пика в 55,2 млрд руб. в июле и спад до 33 млрд руб. в сентябре.

Причем в сентябре ВТБ впервые с начала года уступил Альфа-банку (33,7 млрд руб., рост в 3,5 раза) по объему выдач. Впрочем, по итогам девяти месяцев 2025 года объем выдачи ипотечных кредитов в ВТБ составил 328 млрд руб., в 1,7 раза превысив результаты Альфа-банка (194,7 млрд руб.). Кроме того, по данным Frank RG, ипотечный портфель ВТБ на 1 октября 2025 года достиг 4,7 трлн руб., в то время как у Альфа-банка — 1,3 трлн руб.

По словам старшего директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирины Носовой, банки регулируют объем выдач в зависимости от оценки величины принимаемых рисков, а также с учетом внутренних макропрогнозов. «Объем выдачи ипотеки банка зависит в том числе от его кредитной и тарифной политики»,— указывает директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.

Так, одной из причин волатильности в динамике ипотечных выдач у ВТБ могли быть ограничения по капиталу. Показатели нормативов достаточности банка превышают регуляторные минимумы ЦБ, однако их текущий уровень не позволяет ему активно наращивать выдачи ипотечных кредитов, которые, будучи стабильным, но не сверхдоходным активом, требуют значительного резервирования капитала, отмечает МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам президентской академии РАНХиГС Алексей Войлуков. В частности, у ВТБ по состоянию на 1 октября 2025 года норматив Н20.0 составлял 10%, Н20.1 — 6,4%, Н20.2 — 8,1%.

Кроме того, на ВТБ влияет процесс интеграции присоединенных банков, который отвлекает ресурсы на консолидацию портфелей, временно смещая фокус с роста ипотечных выдач на решение внутренних задач, указывает господин Войлуков.

В январе 2025 года в группе ВТБ прошло присоединение банка «ФК Открытие» к дочернему БМ-банку, в июне ВТБ присоединил РНКБ. Кроме того, в мае 2026 года планируется завершить присоединение Почта-банка к ВТБ.

В ВТБ заявили, что банки продолжают концентрироваться на привлечении сбережений с учетом текущего клиентского спроса в условиях высоких ставок кредитования. При этом на ипотечном рынке доминируют госпрограммы, по которым в ВТБ проходит три из четырех сделок. «Дальнейшее развитие ситуации на рынке будет зависеть в том числе от решений регулятора по ключевой ставке»,— добавляют в банке.

На ипотечном рынке наметился рост доли рыночной ипотеки. Эксперты связывают это как с ослаблением драйверов роста льготного сегмента, так и со снижением ставок рыночного кредитования. В результате на рынке обостряется конкуренция. Как отмечает эксперт ипотечного рынка Сергей Гордейко, при рыночной ипотеке «нет никаких ограничений по условиям кредитов», а «наращивать выдачи можно традиционно — балансируя между рисками и активными продажами».

Однако в ближайшие полгода существенных изменений в раскладе сил на ипотечном рынке не ожидается. Зампред правления Абсолют-банка Антон Павлов считает, что конкуренция среди тройки крупнейших банков будет обусловлена объемом проектного финансирования и наличием свободного капитала. «В среднесрочной перспективе рынок останется высококонцентрированным: ведущие федеральные банки продолжат укреплять свои позиции за счет масштабируемой инфраструктуры и доступа к более дешевому фондированию»,— считает ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Алексей Кирюхин. По оценке Алексея Войлукова, Сбербанк сохранит текущие объемы выдач в размере 250–300 млрд руб., динамика выдач ВТБ останется волатильной, а его ипотечный портфель не будет демонстрировать существенного роста до завершения основных процессов интеграции, Альфа-банк может лишь незначительно опережать ВТБ по ежемесячным объемам выдачи.

Елена Ванюшина