Не в этом «Дело»

Как стало известно “Ъ”, «Трансмашхолдинг» не будет выкупать у «Росатома» 49% ГК «Дело»: стороны не сумели договориться о цене актива. Компании и основатель группы Сергей Шишкарев пришли к выводу о необходимости прекратить сделку, заключенную менее года назад, и теперь 1% «Дела», перешедший к «Трансмашхолдингу», будет выкуплен обратно господином Шишкаревым. Помимо разногласий о цене актива еще одним существенным условием, поменявшим намерения партнера, стала готовящаяся сделка по продаже доли в принадлежащей «Росатому» FESCO арабской DP World, в результате которой у госкорпорации появляется альтернативный транспортный холдинг с международными амбициями.

Заключенное в конце 2024 года соглашение между «Росатомом», ГК «Дело» и «Трансмашхолдингом» (ТМХ) будет расторгнуто. По информации “Ъ”, решение о целесообразности остановки сделки принято на прошедшей на днях встрече основателя ГК «Дело» Сергея Шишкарева, гендиректора ТМХ Кирилла Липы и первого заместителя гендиректора «Росатома» Кирилла Комарова.

«Росатом» вошел в капитал группы «Дело» в конце 2019 года, приобретя 30% за 29,9 млрд руб., а в 2022 году реализовал опцион на выкуп еще 19%, доведя свою долю до 49%. Корпоративные отношения партнеров складывались небезоблачно, и в декабре 2024 года они заключили соглашение с третьей стороной — ТМХ. В рамках этого соглашения ТМХ выкупал у Сергея Шишкарева 1% в УК «Дело», в результате чего доля последнего сокращалась до 50%. С этим 1% ТМХ получал право назначать гендиректора управляющей компании, которым вскоре стал Алексей Лебедев (см. “Ъ” от 25 декабря 2024 года и 9 января). Подразумевалось продолжение сделки, которое могло иметь разную конструкцию. Одним из вариантов был обмен акциями между «Росатомом» и ТМХ: «Росатом» отдавал ТМХ свою долю в УК «Дело» и в обмен получал долю в капитале самого ТМХ. При этом соглашение могло быть развернуто вспять, если в течение года сторонам не удавалось договориться.

Источник “Ъ”, близкий к одной из сторон сделки, напоминает, что условиями продажи Сергеем Шишкаревым 1% УК «Дело» предусмотрен возврат этой доли в случае, если сделка не состоится.

В интервью “Ъ” в июне Кирилл Липа также говорил, что сделка может быть развернута, а 1% — вернуться к исходному собственнику и для продвижения сторонам нужно прийти к соглашению о ключевых параметрах этой договоренности, о структуре. «То есть это стоимость, это целесообразность, форматы участия»,— рассказывал господин Липа (см. “Ъ” от 30 июня).

Собеседник “Ъ”, знакомый с ходом сделки, пояснил, что «Росатом» и ТМХ не смогли договориться об обмене активами: стороны не сошлись в их оценке. Другой источник “Ъ”, близкий к одной из сторон, подтвердил, что основная причина распада договоренности — отсутствие взаимопонимания по стоимости актива. Ранее источники оценивали долю «Росатома» в УК «Дело» не менее чем в 200 млрд руб.

Другое обстоятельство, которое упоминают источники “Ъ” как осложняющее сделку,— потенциальное партнерство «Росатома» с портовым оператором DP World (Дубай, ОАЭ). Госкорпорация ведет переговоры о продаже DP World 50% минус 1 акция FESCO, напоминает собеседник “Ъ”, планируя создать международного логистического чемпиона. Сделка в различных конструкциях обсуждается давно. По информации “Ъ”, подписания ждали как на ПМЭФ в июне 2025 года, так и на ВЭФ в сентябре, однако этого не произошло. Подписание обязывающих документов ожидалось до конца года, рассказывает собеседник “Ъ”, но этому помешало введение в конце октября санкций ЕС против ДВМП — головной компании группы FESCO. Это потребовало от арабских партнеров взять паузу на юридический анализ и вступить в новые переговоры о цене пакета. «Росатом» переключился на более масштабную, чем предполагалось соглашением с ТМХ и ГК «Дело», цель по созданию международного транспортного холдинга с иностранным участием, констатирует собеседник “Ъ”.

Теперь стороны планируют реализовать опцион по выкупу Сергеем Шишкаревым 1% акций УК «Дело». После этого, предполагает собеседник “Ъ”, будет переизбран гендиректор компании и скорректирована стратегия развития. В «Росатоме», ГК «Дело» и ТМХ отказались от комментариев.

Идея создания мультиотраслевого чемпиона с логистическими, машиностроительными и инженерными компетенциями, говорит глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, имеет свою логику. Однако конъюнктура сильно меняется, причем разнонаправленно. С одной стороны, поясняет эксперт, наблюдаются значительные вызовы для предприятий железнодорожного машиностроения, связанные с сокращением инвестиционной программы ОАО РЖД, и, похоже, это долгосрочный тренд, увеличивающий потребность в капитале и ограничивающий внешние инвестиции. С другой стороны, продолжает господин Бурмистров, у «Росатома» появляются новые возможности для международных партнерств, которые дают новые точки роста.

