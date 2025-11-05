The Times: Джордж Лукас «бежит» из Америки Трампа в Великобританию
Американский режиссер, продюсер и сценарист Джордж Лукас, прославившийся своей франшизой «Звездные войны» переезжает из США в Великобританию. Об этом сообщает The Times.
Джордж Лукас
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
По информации газеты, 81-летний господин Лукас за рекордные для сделок с британской недвижимостью в этом году 40 млн фунтов купил особняк в лондонском районе Сент-Джонс-Вуд.
Район Сент-Джонс-Вуд популярен у представителей творческой элиты. Соседями господина Лукаса станут, кроме прочих, сэр Пол Маккартни, Кит Ричардс и Эван Макгрегор.
Господин Лукас публично не высказывался по поводу президентства Дональда Трампа, однако, по информации газеты режиссер настроен крайне критически по отношению к главе Белого дома. Газета напоминает, что в свое время сценарий «Звездных войн» он начал писать в качестве метафоры о превращении демократических государств в диктатуры.
«Это был период, когда Никсон старался быть избранным на второй срок. И я задумался о том, как исторически демократии становятся диктатурами»,— позже говорил господин Лукас.