Токаев по-английски назвал Трампа посланным свыше

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время визита в Вашингтон похвалил внешнюю и внутреннюю политику, проводимую его американским коллегой Дональдом Трампом.

«Я убежден, что вы — великий государственный деятель, посланный свыше», — сказал господин Токаев по-английски (переведенную на русский стенограмму встречи приводит AKIPress).

Казахстанский президент отметил стремление господина Трампа «вернуть здравый смысл и традиционные ценности». Он убежден в том, что «мудрая и сильная политика» президента США находит поддержку во всем мире и что «миллионы людей и лидеры многих стран мира благодарны» ему.

Касым-Жомарт Токаев разделяет мнение самого Дональда Трампа о себе как о миротворце: «При вашей помощи закончились восемь войн». Сегодня Америка вступает в свой новый «золотой век», и это вдохновляет казахстанцев «строить сильное и справедливое государство на основе закона и порядка», добавил господин Токаев.

Пресс-служба президента Казахстана сообщила, что за время визита господина Токаева в США компании двух стран заключили сделки на сумму более $17 млрд.