Владимир Путин приоткрыл сокровищницу

4 ноября президент России Владимир Путин поздравил с Днем народного единства и наградил разработчиков крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, в отличие от многих, прислушался к тому, о чем говорил президент.

Фото: пресс-служба президента РФ

Награждение происходило в закрытом режиме после открытого награждения (см. «Единые и неделимые», “Ъ” от 5 ноября) в Екатерининском зале Кремля.

Владимир Путин с самого начала церемонии торопился, такое впечатление, к этим людям. Его и правда с ними связывает сейчас нечто большее, чем со всеми остальными: не только прошлое, в котором они родились и работали, создавая тотальное оружие, но и будущее, в котором, хотелось бы думать, будем жить все мы.

А в настоящем этих людей вроде бы и нет: в трансляции с мероприятия мы, конечно, не увидели лиц в зале.

Тем не менее все говорило о том, что они там. И прежде всего говорил Владимир Путин:

— Сегодня здесь, в Кремле, мы чествуем людей, которые показали пример такого достойного служения Родине, внесли весомый вклад в обеспечение ее безопасности и обороноспособности, в укрепление научно-промышленного потенциала и технологического суверенитета.

Новое оружие он называл «мощным», «эффективным», «уникальным».

Эпитеты летали по залу, как кинжалы. Владимир Путин расходовал их не жалея — у него был большой запас:

— Результат, которого вы добились, имеет без преувеличения историческое значение для нашего народа, для обеспечения безопасности и стратегического паритета на десятилетия вперед, можно смело сказать — на весь ХХI век.

То есть он создал первый и, видимо, главный задел для своего преемника, если даже еще не определился с ним (а разве есть признаки, что определился?).

— По дальности полета,— лишний раз обозначил Владимир Путин,— «Буревестник», как известно, превзошел все известные в мире ракетные системы. У него высокая точность поражения цели, которую он четко, уверенно достигает в заранее рассчитанное время. Думаю, убедиться в этом смогли и зарубежные специалисты, поскольку в зоне и во время проведения испытаний «Буревестника» 21 октября постоянно находился натовский разведывательный корабль.

Тут Верховный главнокомандующий не отказал себе в удовольствии отвлечься от текста речи:

— Мы не мешали его работе. Пусть посмотрят.

Тут в зале могли раздаться смешки и аплодисменты. И они раздались бы, если бы это был, например, зал заседаний Госдумы. Но в этом зале стояла тишина. В крайнем случае ее можно было назвать напряженной.

— Особо отмечу,— продолжал Владимир Путин,— уникальный режим мощных сверхмалых ядерных реакторов ракеты. Запуск в работу измеряется секундами, тогда как для обычных реакторов требуются часы и даже сутки. На основе подобных энергетических установок уже создается новое поколение типов вооружений. Больше того, началась разработка следующего поколения крылатых ракет с ядерными двигателями. Их скорость более чем втрое превысит скорость звука, а в перспективе они станут и гиперзвуковыми. Мы недавно это с некоторыми из находящихся в этом зале коллег обсуждали.

То есть идут совещания. Тоже хотя бы приоткрытые, как это мероприятие.

— Тесно связана с созданием «Буревестника» и работа по аппарату «Посейдон». Безусловно, создателям «Посейдона» пришлось решать и специфические задачи, связанные с управлением подводным комплексом. Имею в виду необходимые именно для данного изделия передовые материалы, узлы и компоненты, которые обеспечили высокую скорость и большую глубину погружения — до тысячи метров, отметил Владимир Путин, и стало ясно: можно штурмовать хоть Марианскую впадину.— Что касается скоростей, то они кратно превышают скорость всех современных надводных кораблей!

Уже было понятно, что случившиеся прорывы не с чем сравнивать. Но хотелось, чтобы было еще понятнее.

— Что хочу особо подчеркнуть? — продолжал Владимир Путин.— Такие технологические прорывы не рождаются с чистого листа! Это, безусловно, воплощение труда и таланта многих поколений наших великих соотечественников, которые начинали и упорно вели такие исследования еще во второй половине прошлого века.

Термин «конверсия» из 1990-х годов не употреблялся, но имелся в виду:

— Особенно важно, что в «Буревестнике» и «Посейдоне» используются только отечественные материалы! Благодаря широкой кооперации — а это, подчеркну еще раз, тысячи и тысячи людей, специалистов — создана настоящая сокровищница новых материалов, технологий, беспилотных, программных и цифровых решений, элементов компонентной базы. Их применение позволит нам добиться прорывов не только в оборонно-промышленном комплексе, но и во многих гражданских отраслях при реализации целого ряда приоритетных национальных проектов и программ.

Эпитет «сокровищница» не был рядовым в ряду бесконечных эпитетов. Хотелось начинать беречь сокровищницу — хотя бы от чужого глаза, то есть «Всевидящего ока».

— В том числе,— добавил президент,— в малой ядерной энергетике при создании энергоустановок для Арктической зоны и освоения дальнего и ближнего космоса, включая энергообеспечение космического транспортного корабля для перевозки тяжелых грузов, который мы сейчас создаем, над ним работаем, а также для перспективной станции на Луне.

Однако на ней сначала требуется приземлиться, вернее, прилуниться, конечно. Но теперь это, видимо, не за горами, то есть не за пиками Гюйгенса и Хэдли.

— Наша страна никому не угрожает. Россия, как и все другие ядерные державы, развивает свой ядерный потенциал, развивает свой стратегический потенциал. Все, о чем мы сейчас говорили,— это давно анонсированная работа,— добавил господин Путин, и нужно согласиться: он сам говорил про «Буревестник» и «Посейдон» в своих посланиях Федеральному собранию начиная с 2018 года.

Да, проанонсировал работу.