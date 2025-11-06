Мэр Рязани Виталий Артемов ушел в отставку после начала антикоррупционной проверки

Глава Рязани Виталий Артемов заявил, что покидает пост по собственному желанию. В октябре его отстранили от должности в связи с антикоррупционной проверкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виталий Артемов

Фото: Александр Рюмин / ТАСС Виталий Артемов

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

«Жизнь не стоит на месте, и настало время перевернуть страницу. Принял непростое для себя решение. По собственному желанию покидаю пост главы администрации Рязани»,— написал господин Артемов в Telegram-канале.

23 октября председатель Рязанской городской думы Татьяна Панфилова отстранила Виталия Артемова от занимаемой должности в связи с проверкой достоверности декларации градоначальника. Ее завел антикоррупционный комитет региона по распоряжению губернатора Павла Малкова.

22 октября были приостановлены полномочия господина Артемова в качестве секретаря и члена президиума местного отделения «Единой России». Пресс-служба ячейки объяснила, что основанием для этого решения стали «многочисленные жалобы жителей города Рязани, критика, связанная с работой жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, неэффективное управление муниципальными предприятиями и другие городские проблемы».

Виталий Артемов был назначен на должность главы городской администрации в ноябре 2023 года по итогам конкурса.

Степан Мельчаков