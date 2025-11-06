Учрежденный иноагентом Ходорковским лицей обращен в доход государства

Мещанский райсуд Москвы по иску Генпрокуратуры 6 ноября обратил в доход государства лицей-интернат «Подмосковный», создателем и фактическим владельцем которого являлся экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский (объявлен иноагентом), передает корреспондент «Ъ» из зала суда. Учебное заведение, расположенное в поселке Караллово городского округа Одинцово, занимает более 80 га земли, на которых находятся пять жилых и четыре десятка учебных и хозяйственных построек, кадастровая стоимость которых превышает 1,2 млрд руб.

Учредителем лицея, установил надзор, юридически выступала компания Jensen cort Ltd. Однако, полагает истец, она лишь служила прикрытием для истинных владельцев — иноагента Михаила Ходорковского и бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева. Финансируется учебное заведение нежелательной организацией «Фонд Ходорковского» и другими структурами бывшего олигарха (объявлен иноагентом), которые поддерживают «антироссийские санкции и украинские власти». А это, в свою очередь, полагают в Генпрокуратуре, отражается на «мировоззрении учащихся».

Представители ответчиков, в свою очередь, утверждали, что учредителем лицея выступал не Михаил Ходорковский (признан иноагентом), а его отец Борис Ходорковский, а сейчас совладельцем учебного заведения является фонд его выпускников. Последние утверждали, что занимаются патриотическим воспитанием учащихся. 12 закончивших лицей сейчас участвуют в СВО, а еще двое — погибли. В свою очередь генерал-майор ФСБ в отставке Михаил Полянский, свидетель со стороны ответчиков, утверждал, что наводил справки о лицее, прежде чем отдать в него внука и тот бы не учился в «Подмосковье», если бы с ним был связан экс-глава ЮКОСа.

Учебный актив был взыскан в казну России в счет возмещения причиненного государству налоговым преступлением экс-владельцев ЮКОСа ущерба в размере 17,4 млрд руб.

По ходатайству истца суд обратил решение к немедленному исполнению.

Алексей Соковнин