«Яблочник» отработает маркировку

Суд в Пскове 5 ноября признал заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга (внесен в реестр иностранных агентов) виновным в уклонении от исполнения обязанностей иноагента и приговорил к 420 часам обязательных работ. «Яблочника» обвинили в отсутствии обязательной маркировки (так называемой плашки) на чужих роликах, которые он сохранил в разделе видеозаписей на личной страничке во «ВКонтакте». В партии считают этот приговор «давлением на политика, который отстаивает идеалы свободы и мира».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ На «иноагентский» суд Лев Шлосберг (включен в реестр иноагентов) прибыл из-под домашнего ареста, который назначен ему по другому уголовному делу — о дискредитации армии

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК (максимальное наказание — два года лишения свободы) было возбуждено 1 октября 2024 года. Тогда силовики провели обыск у политика и его 95-летнего отца. По версии следствия, Лев Шлосберг (внесен в реестр иноагентов) публично распространил материалы в соцсети «ВКонтакте», не указав в них свой статус. Речь идет о пяти роликах канала «ГражданинЪ TV» (медиа псковской ячейки партии), сохраненных в разделе видеозаписей на личной страничке «яблочника».

В ходе процесса в мировом судебном участке №38 защита политика пыталась доказать, что в деле объемом 1,3 тыс. страниц отсутствуют ссылки на профиль господина Шлосберга (внесен в реестр иноагентов), а приведенные веб-адреса ведут на страничку другого пользователя. Однако председательствующая Елена Смирнова отказалась признать протоколы осмотра недействительными. Проводить эксперимент и переходить по этим ссылкам она посчитала избыточным, поскольку за время следствия материалы могли быть отредактированы.

Допрошенный судом сотрудник псковского УМВД, специалист по компьютерной технике Алексей Максимов пояснил, что при добавлении чужого видео на личную страницу Льва Шлосберга (внесен в реестр иноагентов) оно стало самостоятельным материалом, а значит, должно было содержать иноагентскую «плашку». Вопросы адвокатов на этот счет господин Максимов перенаправил «товарищам из "ВКонтакте"». Защита, в свою очередь, представила ответ соцсети на запрос, из которого следовало, что чужой ролик, сохраненный другим пользователем в разделе «Видео», не становится самостоятельным материалом и новый файл с этим видео не создается. Однако суд отказался удовлетворить ходатайство о возращении дела в прокуратуру.

Выступая с последним словом, Лев Шлосберг (внесен в реестр иноагентов) сравнил свое уголовное преследование с процессами над диссидентами XX века и напомнил об отмечавшемся 30 октября Дне памяти жертв политических репрессий:

«Я не иностранный агент. Я гражданин России, чьи представления о государстве, власти, политике, человеческом достоинстве и чести существенно отличаются от представлений многих обладающих властью сегодня политиков России».

Обвинение просило назначить «яблочнику» 440 часов обязательных работ, в итоге он получил на 20 часов меньше. После вынесения приговора судья уточнила у подсудимого, понятен ли ему вердикт. «К сожалению, нет, ваша честь»,— ответил политик. Его защита уже пообещала обжаловать решение суда. В «Яблоке» заявили, что не согласны с приговором. «Мы настаиваем, что никакого нарушения закона с его стороны не было, но зато была задача оказать давление на политика, который вместе со своей партией отстаивает идеалы свободы и мира в своей стране»,— заявил председатель партии Николай Рыбаков.

Против Льва Шлосберга (внесен в реестр иноагентов) расследуется еще одно уголовное дело. Его обвиняют в публикации в соцсети «Одноклассники» видеозаписи, дискредитирующей армию РФ (ч. 1 ст. 280.3 УК, наказание — до пяти лет лишения свободы). Как ранее рассказывали “Ъ” в «Яблоке», речь идет о записи дебатов на канале «Живой гвоздь». На них политик отстаивал необходимость «скорейшего прекращения огня» между Россией и Украиной. Зампред «Яблока» настаивает, что не имеет отношения к странице, публикация на которой стала поводом для его уголовного преследования. Сейчас господин Шлосберг (внесен в реестр иноагентов) находится под домашним арестом.

Полина Пучкова, Псков