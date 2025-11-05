Газпромбанк передает 14 торгцентров «Мега» в управление «Велес Менеджменту»

Газпромбанк сообщил о передаче в управление «Велес Менеджменту» части своих активов, включая УК «Мега» и 14 торговых центров «Мега» в 12 регионах России. Речь идет об объектах в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Омске, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре, Адыгее, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде. Оперативное и стратегическое управление портфелем «Меги» будет осуществляться командой УК «Мега» и командой ООО «Сибфинанс».

Новым генеральным директором УК «Мега» назначена Оксана Козлова. Ее предшественница Любовь Попова перейдет в Газпромбанк и займется развитием портфеля коммерческой недвижимости и других проектов, находящихся под управлением этой структуры.

Зампредседателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров, чьи слова приводятся в сообщении банка, объяснил передачу активов в управление «Велес Менеджменту» необходимостью реализации дальнейшего этапа развития крупнейшего портфеля коммерческой недвижимости. «Мы с уверенностью можем сказать, что вывели центры “Мега” на абсолютно новый уровень: обеспечили непрерывность бизнеса и защиту сотрудников в период турбулентности, создали новые возможности для российских брендов, оперативно заместили 400,7 тыс. кв. м ушедшей ИКЕА», — заявил господин Хачатуров.

Газпромбанк закрыл сделку о выкупе у шведской компании Ingka Centres (структуры IKEA) сети торговых центров «Мега» в России осенью 2023 года. В сделку вошли 14 торговых центров совокупной площадью 2,3 млн кв. м.

Халиль Аминов