Первый в России протокол о поиске экстремистского контента вернули на доработку

Мировой суд Каменска-Уральского (Свердловская область) вернул МВД на доработку первый в России административный протокол по ст. 13.53 КоАП РФ (поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним), сообщил «Ъ-Урал» адвокат Сергей Барсуков.

По его словам, в конце сентября его доверитель, который работает медиком, ехал в одном из городских автобусов. В интернете он наткнулся на информацию об украинском нацбатальоне «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) и «Русском добровольческом корпусе» (признан в России террористической организацией и запрещен). Адвокат пояснил, что его подзащитный посмотрел информацию, но посчитав ее для себя неприемлемой и закрыл. Факт ее просмотра мобильный оператор передал ФСБ.

По словам Сергея Барсукова, медика задержали и увезли на допрос. Его доверитель признал вину, сказав, что смотрел запрещенную информацию, но делал это не умышленно.

Первое заседание суда по делу состоялось в конце октября. Адвокат заявил ходатайство о вызове двух сотрудников ФСБ и двух сотрудников МВД для допроса. Суд удовлетворил ходатайство. Но на второе заседание, которое было назначено на 6 ноября, никто не явился. Адвокат, в свою очередь, направил ходатайство о возвращении протокола для исправления неточностей и ошибок. Мировой судья удовлетворил ходатайство и вернул протокол полиции.

Сергей Барсуков направил жалобу в ГУ МВД по Свердловской области.

Депутаты Госдумы приняли закон о штрафах за поиск экстремистского контента в интернете в третьем чтении 22 июля. Размер штрафа — от 3 до 5 тыс. руб. Ответственность будет наступать в том числе за использование VPN-сервисов.

Артем Путилов