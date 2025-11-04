Боеприпасы в обмен на европоддержку

Президент Сербии Александр Вучич выразил готовность продавать боеприпасы ЕС, даже если они потом будут переданы Украине. Тем самым сербский лидер фактически дезавуировал свое июньское обещание приостановить продажу боеприпасов за рубеж, сделанное после того, как Служба внешней разведки РФ обвинила Белград в поставках обходными путями оружия Киеву. Новое заявление Александра Вучича прозвучало в канун его поездки в Брюссель, где он рассчитывает заручиться поддержкой ЕС перед досрочными выборами в стране, проведение которых президент Сербии не исключил. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Заявление о готовности продавать боеприпасы Евросоюзу Александр Вучич сделал в конце минувшей недели в интервью немецкому изданию Cicero. «У нас склады полны боеприпасов, особенно для минометов, мы производим больше боеприпасов, чем Франция,— заявил сербский президент.— Поэтому мы предложили нашим европейским друзьям подписать договор, пусть возьмут все, что у нас есть, и это будет вкладом Сербии в европейскую безопасность». А на вопрос, смогут ли сербские боеприпасы быть переданы Украине, Александр Вучич ответил: «Покупатель может делать с ними все, что захочет». И пояснил: Сербии нужен долгосрочный договор, чтобы она могла планировать производство боеприпасов, Белград «абсолютно готов сотрудничать с европейскими армиями», и «интенсивная работа в этом плане уже ведется».

Более того, сербский президент предложил поинтересоваться у его украинского коллеги Владимира Зеленского, «какая из балканских стран больше всего помогла Украине в финансовом и гуманитарном плане», предположив, что «ответ может всех удивить». Незадолго до интервью президента Сербии глава сербского МИДа Марко Джурич сообщил, что «в общей помощи Юго-Восточной Европы народу Украины доля Сербии составляет 93%».

Нынешним заявлением президент Сербии фактически отказался от своего недавнего обещания приостановить продажу боеприпасов за рубеж.

Обещание было дано 23 июня, в день, когда Служба внешней разведки (СВР) РФ обвинила Белград в поставках обходными путями оружия Украине из-за «жажды наживы и трусливой многовекторности». «Теперь не экспортируем ничего. Приостановили все, и должны быть особые, специальные разрешения на экспорт (боеприпасов.— “Ъ”)»,— объявил тогда Александр Вучич.

Столь же оперативно он отреагировал и на заявление СВР на ту же тему в конце мая. Тогда российская разведка обвинила Белград в том, что, вопреки объявленному нейтралитету, его военные предприятия продолжают поставки боеприпасов Украине через фальшивые сертификаты конечного пользователя и стран-посредников. Подобную практику в СВР назвали «выстрелом в спину России». После того обвинения сербский президент публично пообещал блокировать любую сделку с оружием в случае подозрения, что оно попадет в зону боевых действий на Украине. Теперь все эти заверения фактически дезавуированы.

Новое заявление Александра Вучича прозвучало в канун его намеченной на вторник поездки в Брюссель, где президент Сербии, судя по всему, рассчитывает вернуть поддержку со стороны ЕС, заметно ослабшую в последнее время. «Евросоюз ожидает большего соответствия внешней политики Сербии курсу ЕС»,— предупредила в октябре в ходе визита в Белград глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, предложив президенту Сербии прибыть для отчета в Брюссель «примерно через месяц».

Поддержка ЕС Александру Вучичу может понадобиться перед досрочными выборами в стране, проведение которых он не исключил. После массового митинга студентов и оппозиции в Нови-Саде 1 ноября президент Сербии объявил, что пойдет навстречу требованиям протестующих и парламентские выборы будут проведены до предусмотренного конституцией срока — конца 2027 года.

Ранее информированное белградское издание Danas сообщало со ссылкой на источники в пропрезидентской Сербской прогрессивной партии, что «в ее руководстве склоняются к проведению досрочных парламентских выборов до конца этого года». Теперь это косвенно подтвердил и сам президент. Более того, источники “Ъ” в Белграде, знакомые с позицией сербского руководства, полагают, что Александр Вучич может провести одновременно парламентские и президентские выборы (его второй срок истекает весной 2027 года), выдвинув на пост президента близкого себе политика, чтобы самому занять место премьера, который по конституции обладает ключевыми властными полномочиями.

Для подобной комбинации Александр Вучич и решил, похоже, поправить отношения с Евросоюзом, объявив о готовности продавать ему оружие для дальнейших поставок Украине.

«В этом суть политики Александра Вучича: сегодня — заискивание перед ЕС, завтра — перед Россией, послезавтра — перед Китаем,— заявил “Ъ” бывший высокопоставленный сербский дипломат, а ныне политолог Сречко Джукич.— Даже не двуличная, а трехличная политика».

В Москве к возможной продаже Сербией оружия ЕС для передачи Украине, похоже, отнеслись спокойно. Как заявил News.ru член Совета по внешней и оборонной политике РФ Андрей Климов, на ход СВО это никак не повлияет, а вот курс Белграда на Запад может лишить страну качественных и дешевых энергоносителей.