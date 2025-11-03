Трамп подтвердил, что США будут проводить ядерные испытания

Президент США Дональд Трамп подтвердил в интервью телеканалу CBS News, что Соединенные Штаты будут проводить ядерные испытания, но отказался прямо уточнить, имеются ли в виду подрывы боезарядов.

Господин Трамп заявил, что США нуждаются в таких испытаниях «для того, чтобы увидеть, как оно работает». По его словам, «Россия объявила, что проведет испытание”, а КНДР "постоянно испытывает» ядерное оружие. «Я не хочу, чтобы мы были единственной страной, которая не испытывает»,— сказал президент США.

Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это возобновление подрывов боезарядов после 30-летнего перерыва, Дональд Трамп повторил: «Мы будем тестировать ядерное оружие, как и другие страны».

Решение о возобновлении ядерных испытаний Трамп огласил 29 октября, но администрация до сих пор не пояснила, идет ли речь о взрывных испытаниях.