Еврокомиссия объявила о запрете выдачи мультивиз россиянам в страны ЕС

Для граждан России ограничена выдача многократных шенгенских виз в страны ЕС, сообщила Еврокомиссия. Уже выданные многократные визы россиян остаются действительными. Новые заявления на получение таких виз от граждан РФ будут проходить усиленные проверки.

В заявлении ЕК говорится, что россиянам придется подавать заявления на визу каждый раз, когда они планируют поездку в ЕС. Это позволит тщательнее проверять заявителей и, тем самым, снизить потенциальный риск для безопасности стран союза, отмечается в заявлении.

Как подчеркивается в заявлении ЕК, исключения по выдаче многократных виз будут сделаны для независимых журналистов и правозащитников. В заявлении комиссии отмечается, что мера по ограничению выдачи мультивиз россиянам была принята в связи с вооруженными действиями РФ на территории Украины.