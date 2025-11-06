Рютте предложил союзникам по НАТО готовиться к длительному конфликту с Россией

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал союзников по НАТО готовиться к «долгосрочной конфронтации» с Россией. Об этом он заявил на промышленном оборонном форуме в Румынии.

Господин Рютте назвал Россию дестабилизирующей силой в Европе. «Они готовятся к длительной конфронтации. Мы не можем быть наивными. Мы тоже должны быть готовы»,— добавил генсек НАТО во время выступления. Трансляция велась на Youtube-канале Reuters.

Ранее Марк Рютте говорил о возможной реакции на нарушение Россией воздушного пространства стран-членов альянса. По его словам, сбивать российские военные самолеты НАТО будет только в случае прямой угрозы безопасности. В ином случае воздушные суда РФ просто выведут за пределы воздушного пространства. Обсуждение маршрутов российских самолетов начались после того, как Польша и Словакия обвинили РФ в пересечении своих воздушных границ.