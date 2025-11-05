Администрация Трампа разработала варианты нападения на Венесуэлу

Администрация президента США Дональда Трампа разработала как минимум три варианта военных действий на территории Венесуэлы, включая прямое нападение. Помощники президента в настоящее время ведут консультации с Министерством юстиции для обеспечения правовой основы планируемых действий, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Один из рассматриваемых вариантов включает в себя дистанционное уничтожение военных объектов, связанных с защитой президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Это может вынудить Мадуро к попытке бегства, а значит «стать более уязвимым для захвата» при перемещении по стране. Второй вариант предполагает отправку спецназа для захвата или убийства Мадуро. Третий вариант включает отправку американских сил для захвата контроля над аэродромами и частью нефтяных месторождений Венесуэлы.

Правовым обоснованием для реализации этих сценариев может стать утверждение, что «Мадуро и его высокопоставленные сотрудники службы безопасности являются центральными фигурами в "Картеле де лос Солес", который администрация президента США признала наркотеррористической группировкой».

При этом, как уточняет издание, президент Трамп еще не принял решения «о том, как действовать дальше, и стоит ли вообще». Окончательное решение NYT связывает с прибытием в Карибское море в середине ноября авианосца «Джеральд Р. Форд», на борту которого находится около 5 тыс. моряков и более 75 ударных, разведывательных и вспомогательных самолетов, включая истребители F/A-18.

Влад Никифоров