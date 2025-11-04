Ориентиры для совместного творчества

Сотрудничество с КНР все больше воспринимается РФ как перспективное для импортозамещения не только товаров, но и технологий, подтвердил двухдневный визит главы правительства Михаила Мишустина в Китай. Если раньше ключевой темой публичных встреч с китайской стороной была торговля, то за последний год фокус сменился. Теперь при признании важности устойчивого роста товарооборота внимание сосредоточено главным образом на промышленной кооперации и расширении совместных инвестиций — об этом свидетельствует в том числе коммюнике по итогам встречи премьеров РФ и КНР. Хотя формально спектр тем для российско-китайского диалога становится шире, по итогам официального визита громких новостей не появляется — как из-за санкционного давления, так и в связи с постепенной рутинизацией форматов сотрудничества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер РФ Михаил Мишустин и премьер КНР Ли Цян

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Премьер РФ Михаил Мишустин и премьер КНР Ли Цян

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Глава российского правительства Михаил Мишустин посетил Китай с официальным визитом. 3 ноября в Ханчжоу он встретился с китайским премьером Ли Цяном (это 30-я регулярная встреча глав правительств стран), 4 ноября в Пекине — с председателем КНР Си Цзиньпином. В российскую делегацию вошли в том числе первый вице-премьер Денис Мантуров, министр экономики Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр сельского хозяйства Ольга Лут и замглавы Минпромторга Алексей Груздев.

Важный контекст встреч — в 2025 году, впервые с начала военной операции РФ на Украине, объем двусторонней торговли России и Китая может не увеличиться, а сократиться. Напомним, в 2022 и 2023 годах рост товарооборота был «взрывным» и составлял 29,3% и 26,3% соответственно. В 2024-м торговля вышла на плато и увеличилась на 1,9% (до $244,8 млрд). Между тем за первые девять месяцев этого года ее объем, по данным Главного таможенного управления КНР, сократился на 9,4% год к году, до $164 млрд. Экспорт российских товаров снизился на 7,7%, до $90,05 млрд, китайских — на 11,3%, до $73,57 млрд. Среди причин — слабый внутренний спрос в Китае, а также насыщение рынка РФ китайской продукцией. Сейчас бум поставок не прогнозируется, а благоприятным сценарием фактически признан не слишком быстрый, но стабильный рост товарооборота при дальнейшей диверсификации его структуры.

Хотя состояние и перспективы торговли представители китайских и российских властей традиционно обсуждали (см. «Ъ-Онлайн»), ключевыми эти темы сейчас назвать сложно.

Внимание участников встреч было сфокусировано прежде всего на возможностях технологической кооперации.

Отметим, о надежде именно на «качественное» сотрудничество с КНР российские чиновники говорят все чаще: такие заявления звучали в этом году в том числе на Петербургском международном экономическом форуме и Восточном экономическом форуме (см., например, “Ъ” от 30 июня). Интерес к «технологическому» сотрудничеству зафиксирован и в совместном коммюнике по итогам встречи глав правительств. Отдельный масштабный блок этого документа посвящен «инвестиционной кооперации». Речь идет в том числе о развитии «более устойчивой и прозрачной деловой среды» и готовности решать многие точечные вопросы — от поддержки вложений компаний КНР в производство российской сельхозпродукции до создания прямых каналов коммуникации «компетентных ведомств и отраслевых организаций» стран в автопроме.

«Важно продолжить создание благоприятных условий для привлечения взаимных инвестиций, поддерживать наши совместные проекты»,— подчеркнул Михаил Мишустин в разговоре с Си Цзиньпином. Прицельно стимулированием вложений, поясним, занимается межправительственная российско-китайская комиссия по инвестиционному сотрудничеству — в ее портфеле более 80 проектов на общую сумму свыше $200 млрд. «Традиционно наибольший интерес китайский бизнес проявляет к инвестициям в химические производства, инфраструктурное строительство, добычу полезных ископаемых, машиностроение. Перспективы российско-китайского инвестиционного сотрудничества связаны с запуском совместных проектов в сфере высокотехнологичного производства, сельского хозяйства, логистики и освоения Арктики, в том числе с использованием потенциала Северного морского пути»,— заявил журналистам Максим Решетников.

Отметим, повестка российско-китайских встреч выглядит все более широкой — это замечают и внешние наблюдатели.

Впрочем, ни разнообразие вопросов для обсуждения, ни представительность делегаций теперь не обеспечивают появления в инфополе громких новостей и сенсаций. С одной стороны, это может быть связано с санкционным давлением: обсуждение «чувствительных» тем сейчас практически полностью переведено в закрытый формат, с другой — с тем, что за последние три года многие механизмы совместной работы с КНР уже запущены и сейчас идет их донастройка. Российские министры, посетившие Китай за последние недели (некоторые приехали еще в конце октября — для переговоров и участия в профильных межправительственных комиссиях), обсуждали с китайскими властями возможности отлаживания самых разных процессов — от дальнейшего сотрудничества в сфере территориального развития и мастер-планирования до открытия китайского рынка для более широкого спектра российской продукции АПК. Работа по этим направлениям ведется давно и воспринимается как решение текущих рутинных задач.

Кристина Боровикова, Пекин