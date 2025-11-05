«Рёнхап»: южнокорейская разведка дистанционно измерила пульс Ким Чен Ыну

У руководителя КНДР Ким Чен Ына нет серьезных проблем со здоровьем, сообщает агентство «Рёнхап». Южнокорейским разведчикам удалось дистанционно измерить пульс Ким Чен Ына — частота сердечных сокращений составляет 80 ударов в минуту.

Как именно удалось получить данные о пульсе руководителя КНДР, в докладе южнокорейской разведки не уточняется. «Он (Ким Чен Ын.—"Ъ") способен без труда преодолевать большие расстояния между провинциями и Пхеньяном, а также посещать различные мероприятия»,— добавили в сообщении.

43-летний Ким Чен Ын возглавляет Северную Корею с 2011 года. Занимает должности генерального секретаря Трудовой партии Кореи, председателя Центральной военной комиссии ТПК, Верховного главнокомандующего Корейской народной армии и члена Президиума Политбюро партии.