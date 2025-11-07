США не дадут лицензию Gunvor до завершения конфликта на Украине

Соединенные Штаты не выдадут компании Gunvor лицензию на ведение бизнеса до тех пор, пока на Украине не завершатся боевые действия, сообщил Минфин США. Российская нефтекомпания ЛУКОЙЛ собиралась продать Gunvor свои зарубежные активы.

«Президент Трамп ясно дал понять, что война должна прекратиться немедленно. Пока Путин продолжает бессмысленные убийства, марионетка Кремля, Gunvor, никогда не получит лицензию на деятельность и получение прибыли»,— написано в сообщении Минфина США в соцсети X.

Позднее пресс-служба Gunvor сообщила, что компания отзывает предложение о покупке активов ЛУКОЙЛа.

22 октября США ввели санкции в отношении ЛУКОЙЛа и «Роснефти». 30 октября ЛУКОЙЛ принял предложение трейдера Gunvor о приобретении зарубежных активов LUKOIL International GmbH.

