Царь как настоящий

В День народного единства в Вологде торжественно открыли памятник царю Ивану IV Грозному. Шестиметровый самодержец с посохом и державой в руках стоит на трехметровом постаменте возле южной стены Вологодского кремля (см. фото). Памятник изваял коллектив под руководством московского скульптора Михаила Красильникова (участвовал в создании рельефа для храма Христа Спасителя).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Даниил Зинченко / ТАСС Фото: Даниил Зинченко / ТАСС

Под пушечный залп губернатор Вологодской области Георгий Филимонов возложил цветы к памятнику и заявил, что «справедливость торжествует и история расставляет все на свои места». Ранее в своем Telegram-канале губернатор называл Ивана Грозного «смысловым и культурным маркером Вологды», напоминая, что по указу царя в городе был заложен Софийский собор и построен кремль. Кроме того, Грозный хотел сделать Вологду столицей опричнины. В целом господин Филимонов неоднократно заявлял о позитивной роли Грозного для истории России: «Умножитель русских земель. Казанское ханство, Астраханское ханство. Это миссионерство православное. Символ русского мира, динамика, где-то суровое, в хорошем смысле агрессивное движение вперед. Мощный богатырь, самодержец, завоеватель. Не вправо, не влево, а вперед».

«Что касается Ивана Васильевича, то он один из самых оклеветанных персонажей в отечественной истории, и хорошо, что в Вологде, куда ему пришлось на некоторое время выехать во время разборок между боярами в Москве, занялись возрождением репутации первого русского царя»,— написал в соцсетях член комитета Госдумы РФ по просвещению Анатолий Вассерман.

Напомним, по инициативе господина Филимонова в декабре 2024 года около музея «Вологодская ссылка» был установлен памятник Иосифу Сталину. Позже прокуратура потребовала признать недействительной сделку, заключенную между индивидуальным предпринимателем Екатериной Ложеницыной и Вологодским государственным историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником, вернуть памятник Сталину изготовителю, а музею — 10,5 млн руб. Министерство культуры области обжаловало решение.

Полина Пучкова, Санкт-Петербург