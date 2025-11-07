Меньше ОГЭ — больше студентов

С 2026 года возможность сдать два, а не четыре ОГЭ может появиться у девятиклассников Татарстана, Московской, Ростовской, Тверской и Тюменской областей. Соответствующий законопроект в ближайшее время внесет в Госдуму правительство. Сейчас упрощенное поступление в колледжи доступно только для школьников Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой области. Благодаря пилотному проекту в первый год его проведения количество бюджетных мест в учебных учреждениях увеличилось почти на треть, а неуспевающих стало на 40% меньше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как выяснил “Ъ”, правительство в четверг, 6 ноября, одобрило для внесения в Госдуму законопроект о продлении пилотного проекта с упрощенным поступлением в колледжи. В 2025 году, напомним, у девятиклассников из Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой области появилась возможность сдать два, а не четыре ОГЭ, если они не собирались продолжать обучение в старшей школе и решили получить среднее профобразование (СПО). Подготовленный Минпросвещения законопроект предлагает продлить эксперимент до 2029 года и расширить его еще на пять регионов: Московскую, Ростовскую, Тверскую и Тюменскую области и Татарстан.

Законопроект о проведении пилота был внесен в Госдуму в начале 2025 года группой депутатов. Изначально предполагалось, что доступ к СПО по упрощенной схеме получат школьники Москвы, Санкт-Петербурга, Северной Осетии, Ростовской и Тюменской областей. Ко второму чтению к нему решили присоединить Краснодарский край, Липецкую, Нижегородскую и Саратовскую области, ЯНАО, Камчатку и Кемеровскую область. К третьему чтению список сократился до трех субъектов федерации. Только они были на тот момент готовы к участию в пилоте, поясняли в Госдуме со ссылкой на оценку Минпросвещения.

В пояснительной записке к новому законопроекту приводятся данные об итогах первого года эксперимента. Сдавать два экзамена решили 47,3 тыс. девятиклассников, или 26,1% от их общего числа. При этом доля существенно отличается в разных субъектах. В Липецкой области возможностью воспользовались больше половины выпускников (53,4%, или 6,6 тыс. человек), в Москве — чуть меньше трети (32,1%, или 37,3 тыс. человек), в Санкт-Петербурге — всего 6,6% (или 3,4 тыс. человек).

Количество бюджетных мест в колледжах регионов достигло 85,7 тыс., что на 30% больше, чем в 2024 году.

Одновременно с этим на 40% — с 3,3 тыс. до 2 тыс. человек — сократилось число выпускников, не сдавших необходимые для получения аттестата ОГЭ с первого раза.

Увеличился прием на востребованные профессии (см. график). Учитывая эти данные, было принято решение продлить и расширить пилот. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов ранее пояснял, что одного года мало, для того чтобы делать выводы о результатах пилота.

«Возможность реализации в 2026–2029 годах эксперимента в восьми субъектах позволит учесть потребности как самих обучающихся, так и регионов с учетом специфики рынка труда, социально-экономических особенностей и общего уровня образования в соответствующем регионе»,— говорится в пояснительной записке к поправкам.

В Госдуме уже ждут внесения законопроекта, об этом “Ъ” заявляла соавтор первой версии закона об эксперименте вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко (ЕР).

По словам Виктории Абрамченко, при принятии решения о расширении эксперимента учитывались три критерия: острая нехватка квалифицированных специалистов в конкретном регионе, развитая система СПО и достаточное финансирование для бесплатного обучения всех желающих.

В Минпросвещения подтверждали, что обращали внимание на эти факторы при выборе регионов для расширения пилота.

В случае принятия закона новым регионам-участникам предстоит разработать нормативно-правовую базу для введения новых правил и распределить бюджетные места в СПО к 1 марта 2026 года. Они также будут должны гарантировать возможность бесплатного получения профессии всем девятиклассникам, решившим сдать два экзамена.

Полина Ячменникова