Силуанов: доля расчетов России и Китая в нацвалютах достигла почти 100%

Россия и Китай практически полностью перешли на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях. Об этом во вторник, 4 ноября 2025 года, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на 11-м Российско-Китайском финансовом диалоге в Пекине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Силуанов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Антон Силуанов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мы (Россия и Китай) практически полностью перешли на расчеты в национальной валюте, 99,1% расчетов — это в юанях и рублях»,— подчеркнул господин Силуанов. Министр отметил, что сейчас важно закрепить этот успех и продолжить наращивать сотрудничество между странами.

Переход на расчеты в национальных валютах позволяет обходить недружественную западную инфраструктуру. «Для чего нужны расчеты в национальных валютах — чтобы исключать использование иностранной инфраструктуры недружественной. Раньше расчеты велись в долларах и евро, деньги проходили через западные банки, которые в определенный момент могли остановить эти расчеты»,— пояснил Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 1».

3 ноября в китайском Ханчжоу состоялась 30-я регулярная встреча глав правительств России и КНР. Михаил Мишустин и Ли Цян обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества и укрепление энергетического партнерства. Одной из ключевых тем ожидаемо стала промышленная кооперация.

Подробнее — в материале «Ъ» «Москва и Пекин переводят количество в качество».