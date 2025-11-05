Нью-Йорк ударился в социализм

Состоявшиеся 4 ноября выборы в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Виргинии стали тревожным сигналом для республиканцев и президента США Дональда Трампа: все поддержанные ими кандидаты проиграли. Аналитики объясняют этот провал недовольством населения политикой действующей администрации (сокращением госслужащих, шатдауном и пр.) и демографическими сдвигами, которые делают городские агломерации все более демократическими по духу. Одновременно победа социалиста Зохрана Мамдани в Нью-Йорке углубила раскол между прогрессивным крылом Демократической партии и центристами, поставив перед партией вопрос: с какой программой идти на выборы в Конгресс 2026 года. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Фото: Yuki Iwamura / AP На митинге по случаю своей победы на выборах новый мэр Нью-Йорка, выходец из семьи индийцев-мусульман, приехавших в США из Уганды, появился вместе с женой Рамой Дуваджи, художницей сирийского происхождения

Его время пришло

Ночь со вторника на среду стала не лучшей для президента США Дональда Трампа — все поддержанные им на региональных выборах кандидаты с треском проиграли.

Основное внимание было приковано к гонке за пост мэра Нью-Йорка, где развернулось противостояние между прогрессивным крылом Демократической партии с одной стороны и демократами-центристами и республиканцами с другой.

В бюллетенях было три кандидата: демократ-прогрессист Зохран Мамдани, демократ-центрист Эндрю Куомо, выступавший как независимый кандидат (поскольку проиграл в демократических праймериз), и республиканец Кёртис Слива.

Господин Мамдани — не традиционный демократ. Даже лидеры его собственной партии посчитали, что прогрессистская повестка политика вышла далеко за рамки привычного либерализма.

Выступавший под лозунгом «Наше время пришло» Мамдани сосредоточился на борьбе с ростом стоимости жизни в Нью-Йорке.

Он обещал радикальные меры по контролю за повышением арендной платы, значительному сокращению бюджета полиции и широкой социализации городских служб. Мамдани говорил и о необходимости открытия продуктовых магазинов, которые должны принадлежать городским властям и продавать дешевые продукты, и об отмене платы за проезд на общественном транспорте.

Демократический партийный истеблишмент воспринял это как прямую угрозу финансовой стабильности крупнейшего города в США. Обеспокоенность нашла отражение в публикациях ведущих национальных изданий. The Washington Post писала об экзистенциальном кризисе Демократической партии. The New York Times хоть и не поддержала ни одного кандидата, но обрушилась с критикой именно на Мамдани: «Его опыт слишком скуден, а программа напоминает усиленную версию удручающего мэрства господина (Билла.— “Ъ”) де Блазио». Сравнение с де Блазио, руководившим Нью-Йорком в 2014–2021 годах, отражает опасение, что радикальные социальные инициативы могут вновь привести к административному хаосу и дальнейшему падению качества жизни в городе.

Успех на демократических праймериз 34-летнего Мамдани, мусульманина и выходца из семьи иммигрантов, во многом объясняется беспрецедентной мобилизацией молодого электората и разочарованием в демократическом истеблишменте.

Более 735 тыс. жителей Нью-Йорка проголосовали в этот раз досрочно, что стало самой высокой явкой за всю историю выборов в Нью-Йорке, не связанных с президентскими. Ключевой сдвиг произошел 2 ноября, в последний день досрочного голосования, когда свои голоса отдали около 151 тыс. человек. Этот всплеск был обеспечен в основном за счет избирателей младше 35 лет.

Такая мобилизация молодежи поставила в неловкое положение партийный истеблишмент. Национальные лидеры демократов долгое время демонстрировали нерешительность и неохотно выражали публичную поддержку кандидату. Лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер так и не объявил о своем решении. Глава демократов в нижней палате Конгресса Хаким Джеффрис поддержал Мамдани лишь в октябре под давлением прогрессивного крыла. А экс-президент Барак Обама назвал кампанию «впечатляющей», но формального одобрения так и не дал.

Опасения демократов-центристов и республиканцев привели к уникальной ситуации: они начали собираться вокруг Эндрю Куомо, который назвал себя «реальной альтернативой левому крылу», способной обеспечить городу стабильность и избежать конфронтации с федеральным центром.

Президент Дональд Трамп тоже публично заявил, что поддерживает Куомо, и намекал, что неплохо было бы республиканскому кандидату снять кандидатуру, чтобы предотвратить «победу коммуниста». Также президент пригрозил лишить город федерального финансирования, если победит демократ-социалист. Кёртис Слива, однако, свою кандидатуру снимать отказался.

Консолидации демократов-центристов и республиканцев в итоге не хватило. По итогам подсчета 79% бюллетеней Fox News объявил победу Мамдани: его с 50,4% голосов уже было не догнать. Эндрю Куомо набирал 41,3%, Кёртис Слива — 7,5%.

Не Нью-Йорком единым

Другие выборы, за которыми внимательно следила Америка,— это голосование в Нью-Джерси, Виргинии и на Западном побережье — в Калифорнии.

В Нью-Джерси демократка-центристка Мики Шеррилл боролась с республиканцем Джеком Чиатарелли. Хотя Чиатарелли всячески старался сократить отставание от конкурентки, сделав акцент на налогах и стоимости жизни, победить конкурентку в традиционно демократическом штате ему так и не удалось. Он уступил конкурентке 14,3 п. п., получив 42,6% по итогам подсчета 61% голосов (когда Fox News объявил победителем демократку).

Дональд Трамп официально поддерживал Чиатарелли. И это заставило республиканцев задуматься о причинах такого провала. Немало опросов указывало на то, что фактор поддержки Трампа играл на выборах негативную роль.

Политикой Трампа (в частности, сокращением госслужащих) многие аналитики объясняют и провал республиканки Уинсон Эрл-Сирс на выборах губернатора Виргинии. Примерно на 13 пунктов ее опередила, набрав почти 57% голосов, демократка Эбигейл Спанбергер.

Тем временем Калифорния решала судьбу предложения Proposition 50 о новой схеме перераспределения избирательных округов. При устойчивом преимуществе демократов успех Proposition 50 способно принести партии до пяти дополнительных мест в Конгрессе, что делает этот результат ключевым ранним индикатором дальнейшей расстановки сил в Палате представителей. Демократы добились своего и в этом случае.

С одной стороны, выборы во вторник стали горькой пилюлей для республиканцев, но с другой — они могут говорить о существенных изменениях в демографии. Выступая в эфире Fox News, губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что ни Чиатарелли, ни Куомо изначально не могли претендовать на победу, поскольку большое число республиканцев покинуло как Нью-Йорк, так и Нью-Джерси, делая эти регионы более демократическими и более радикальными. Многие из этих людей переехали в республиканские штаты, такие как Флорида. Теперь эта тенденция, вероятно, может усилиться.

